El príncipe Guillermo habla sobre Kate Middleton en medio de su gran crisis: 'Mi esposa es la artística'

El príncipe Guillermo continúa con su agenda mientras la crisis desencadenda por la fotografía manipulada de Kate Middleton del Día de la Madre aún está lejos de mitigarse. Ese jueves ha acudido a dos actos y aunque todas las miradas estaban puestas en el segundo -la entrega de premios en la que también participa el príncipe Harry- en su visita de esta mañana a un centro juvenil del oeste de Londres ha pronunciado las primeras palabras sobre Kate Middleton desde que se desatase la polémica. A pesar de que la bola de nieve sigue creciendo, el heredero se mantiene ajeno a la polémica, mostrando su mejor cara.

Mientras decoraba unas galletas en un taller de cocina, ha querido bromear con los niños y adolescentes sobre su supuesta torpeza a la hora de darles el toque final. "Mis hijos son más artísticos que yo", ha dicho mientras trataba de manejar la manga pastelera con precisión para despues señalar: "Mi esposa es la artística". Un comentario aparentemente inocente, pero que llega después de que la princesa de Gales admitiese haber retocado la imagen con la que había felicitado el Día de la Madre. Algunos medios, como el Daily Mail, han detectado incluso cierta ironía en las palabras del Príncipe.

Al fin y al cabo la estrategia del Palacio de Kensington ha sido la de quitar hierro al asunto. Al mensaje de la princesa de Gales, a través de sus redes sociales, con un tono informal y firmado como C. (de Catherine), se une la ausencia absoluta de más información o explicaciones al respecto A pesar del clamor por obtener respuestas, han decidido no presentar la versión original de la fotografía con la que mostraban a Kate junto a sus hijos por primera vez desde la cirugía abdominal a la que se sometió el pasado 16 de enero. Antes solo se le había visto en una fotografía de baja calidad publicada en el medio estadounidense TMZ.

Polémica por el regreso a la vida pública de Kate Middleton

Y mientras sube el sufflé, la familia real británica se aplica aquello de "Show must go on" (el show debe continuar). El príncipe Guillermo, aunque con una agenda menos intensa que la de la reina Camilla, ha acudido a sus compromisos con normalidad. Desde que retomó sus actividades tras el diagnóstico de cáncer de Carlos III, tiende a acumular varios actos en un mismo día y dejar varias jornadas libres de eventos. Así lo hizo el lunes cuando acudió al servicio religioso multiconfesional del Día de la Commonwealth y después a la presentación de los premios Earthshot. Y así ha hecho este jueves que ha encadenado esta visita con un acto relacionado con la memoria de su madre en el que participó de manera virtual su hermano, el príncipe Harry.

Se trata del Diana Legacy Award, la gala de premios que se creó para fomentar, desarrollar y asegurar un cambio positivo en las vidas de los jóvenes y perpetuar así el legado de la Princesa, que ha tenido lugar esta noche en el Museo de las Ciencias de Londres. Guillermo ha pronunciado un discurso en solitario, el primero desde que se desatase la polémica de la fotografía, y se fue antes de que Harry participara a través de una videollamada. Ninguno de los hermanos ha visto, por tanto, la intervención del otro en un acto que solían presidir juntos antes de que su relación saltara por los aires.

Guillermo, Harry y la historia de una relación rota ¿sin solución?

Durante su intervención, el príncipe de Gales ha rendido tributo a la memoria de su madre. "Ella me enseñó que todo el mundo tiene potencial para dar algo a cambio; que todo el mundo que lo necesite merece una mano sobre la que apoyarse en la vida. Ese legado es algo en lo que tanto Catherine como yo hemos tratado de centrarnos a través de nuestro trabajo, al igual que los 50.000 jóvenes que han recibido uno de estos premios en los últimos 25 años", ha afirmado sin hacer mención a su hermano ni a otras cuestiones personales.

Después fue el turno del duque de Sussex, quien se conectó, desde su casa de Montecito (California) a través de una videollamada en la que dijo: "Lamento no estar allí. Ojalá pudiera estar con vosotros", se disculpó. También continuó diciendo que "muchas gracias por inspirar a tantos otros y al mismo tiempo proteger el legado de mi madre, realmente lo aprecio". Después, los ganadores se sentaron en una sala de conferencias donde estuvieron conversando con el príncipe Harry a través de Zoom. "Gran parte del futuro depende de vosotros. Parte de trabajo que hacéis puede parecer pequeño, parte es grande, pero está teniendo un gran impacto en cientos de miles, millones de personas (...) Estoy muy impresionado por el trabajo que hacéis".

