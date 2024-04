Dominic West rompe su silencio y habla de lo que le supuso su beso con la actriz Lily James cuando estaba casado

El actor Dominic West protagonizó uno de los escándalos más sonados en el año 2000, cuando le fotografiaron besándose con la que fue su compañera de trabajo, la actriz Lily James, en Roma. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y el intérprete decicidió, en aquel momento, volver a Inglaterra al lado de su mujer, con la que lleva más de una década de relación, la aristócrata Catherine FitzGerald, con la que tiene 4 hijos. Casi cuatro después, Dominic West ha roto su silencio sobre aquel episodio tan "estresante" de su vida y asegura que ahora incluso bromea sobre aquello con su esposa. Además, el actor ha explicado cómo le sirvió lo vivido en sus propias carnes para meterse en la piel de Carlos de Inglaterra, cuando era príncipe de Gales, en la existosa serie The Crown.

El actor ha hablado en el periódico británico The Times sobre lo supuso aquel episodio en su vida y en su familia: "No me gusta hablar por mi mujer, porque obviamente fue horrible, especialmente para ella. Pero sí que bromeamos sobre ello a veces", reconoce. "Cada vez que salíamos juntos, los medios decían siempre que estábamos 'presentando una muestra de unidad'. Incluso aunque solo estuviéramos haciendo cola para aparcar el coche y aunque no pudiera estar más lejos de la realidad", recuerda. "Así que cuando salimos decimos en plan, '¿nos vamos a hacer una muestra de unidad por Londres?'", revela West. "Fue una situación absurda. Fue increíblemente estresante para mi mujer y mis hijos, pero hubo momentos más livianos. Y eso fue lo mejor que salió de eso, en realidad", termina reflexionando.

Cómo le sirvió para meterse en el papel de Carlos de Inglaterra en 'The Crown'

El sentirse asediado por los medios durante un tiempo le hizo adquirir "un conocimiento muy profundo de lo que es sentir el horror de que tu nombre o tu fotografía aparezca en los periódicos. Existe ese terrible y gélido momento en el que se revela algo sobre ti", ha afirmado. El actor defiende que todo lo vivido le sirvió para encarnar el papel de Carlos de Inglaterra, cuando era príncipe de Gales, en la existosa serie 'The Crown': Ya había pasado por eso un par de años antes y debe haber influido en cómo lo abordé. Ese sentimiento visceral de horror no es algo a lo que uno se acostumbra".

Un matrimonio sólido

Dominic y la aristócrata irlandesa y ex vizcondesa Lambton están casados desde 2010 y tienen cuatro hijos, Dora, Senan, Francis y Christabel. El segundo debutó en la actuación al dar vida en las temporadas 5 y 6 al príncipe Guillermo en The Crown. De un anterior matrimonio con Polly Astor, miembro de una millonaria familia de Nueva York, tiene una hija llamada Martha.