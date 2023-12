El motivo por el que Dominic West no quiso seguir compartiendo reparto con su hijo en la sexta temporada de 'The Crown' Senan West interpretaba al príncipe Guillermo y su padre a Carlos III

La sexta y última temporada de The Crown, que se ha estrenado en dos partes, era una de las más esperadas para el público de Netflix ya que existía mucha expectación por ver cómo se aborda en la ficción la muerte de Diana de Gales en París en 1997, un año después de separarse del heredero al trono británico. Llevar este trágico momento a la pequeña pantalla es precisamente el motivo por el que Dominic West (Carlos III en la serie) decidió que su hijo Senan (15) abandonase del reparto y dejara de interpretar al príncipe Guillermo.

-Un paseo por las localizaciones de 'The Crown' en su 6ª temporada

-Quién es quién en la sexta y última temporada de 'The Crown

El actor, que anteriormente ha trabajado en títulos como Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma, Tomb Raider y The Hour, ha explicado en Radio Times que no quería protagonizar con su niño la escena en la que Carlos III le comunica a su primogénito que ha muerto su madre, interpretada en la serie por Elizabeth Debicki. "No me apetecía mucho hacer la escena en Balmoral, diciéndole a un niño que su madre ha muerto", ha relatado. Cabe recordar que los Windsor conocieron el fatal accidente de Diana de Gales estando en el castillo escocés en el que siempre han pasado las vacaciones y en el que falleció Isabe II en 2022.

Dominic ha explicado que el equipo de la serie contó con su hijo (el segundo de los cuatro que tiene en común con Catherine FitzGerald) para la sexta temporada de The Crown porque estaban muy satisfechos con el trabajo que el niño había hecho durante la anterior entrega, en la que se incorporó junto a Teddy Hawley como el príncipe Harry. Pero West no le dejó continuar aunque la joven estrella sí quería seguir. "Volvieron a llamar a Senan porque hizo un buen trabajo, y estuvo genial, pero yo lo rechacé. Fue injusto por mi parte porque él quería hacerlo, pero a mí no me hubiera gustado, la verdad", ha reconocido.

-La recreación del anillo de compromiso de Lady Di, entre los icónicos accesorios de ‘The Crown’ que salen a subasta

En 2021, durante los castings, los productores quedaron fascinados con Senan y la quinta temporada de la serie supuso su debut. Una primera incursión en la que tuvo como compañero a su padre, quien asegura que ha sido todo un desafío meterse en la piel del monarca británico y reproducir algunos de los episodios que han marcado su vida. Lo más difícil, según explicaba en People, ha sido rodar las "grandes escenas emocionales", especialmente las que están relacionadas con Diana de Gales. A la vez también considera que esos retos son "maravillosos para un actor".

Su divertido momento con la reina Camilla

El ganador del BAFTA tiene una conexión con los Windsor más allá de la ficción. Es embajador del Prince's Trust, la ONG de Carlos III, y quiso renunciar al puesto cuando se incorporó a The Crown para evitar cualquier conflicto. Pero el equipo del Rey hizo que dejara de lado esa preocupación en una carta en la que se podía leer: "Haga lo que considere, es actor y eso no tiene nada que ver con nosotros". Además, le ha conocido y en esos encuentros le ha resultado una persona "fascinante". También guarda con cariño una anécdota junto a la esposa del monarca, a quien conoció en una fiesta en la que la reina Camilla le llamó "su majestad", haciendo de esta manera una simpática referencia al papel que interpreta en la serie.