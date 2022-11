El hijo de Dominic West, de 13 años, debuta como actor en 'The Crown' junto a su padre Ya puede presumir de haber participado en una de las series más populares de los últimos años

La quinta temporada de The Crown ha sido uno de los temas más comentados de la última semana, pero quizás a alguno se le haya escapado que en el reparto había una sorpresa. Dominic West se metió en la piel del príncipe de Gales y, curiosamente, uno de sus hijos en la vida real fue escogido para dar vida al joven príncipe Guillermo en los últimos episodios de la edición. Se trata del debut en pantalla del pequeño Senan West, de 13 años, y fue por pura casualidad que decidieron enviar un casting grabado, según ha contado su padre.

En declaraciones a la revista Town and Country, Dominic West ha comentado que uno de los miembros del equipo le había dicho que estaban teniendo problemas encontrando a la versión más mayor pero aún no adolescente del príncipe Guillermo, así que tomaron la decisión rápidamente y Senan envió un casting en vídeo a través del agente de su padre. Con tan buena suerte que a los productores les gustó y el joven ha podido hacer su debut en una serie del calibre de The Crown. "¿Sabes la suerte que tienes?", le dijo el intérprete a su hijo, emocionado porque el aspirante a actor pudiera sacar el mayor provecho posible a la oportunidad con el calibre de artistas que hay en el reparto de la temporada. "Escucha, disfruta y aprende", le dijo cuando le tocó rodar su primera escena junto a Imelda Staunton, que se pone en la piel de la reina Isabel II.

Dominic West ha admitido que aunque es una oportunidad para conectar con su hijo de una manera diferente, también lo sintió algo incómodo cuando los personajes se distancian en la serie, por lo que fue un alivio saber que actores más mayores se harían cargo del futuro del personaje en la sexta y última temporada de The Crown, que se estrenará previsiblemente a finales de 2023.

En los últimos días ha habido un movimiento en el que algunos fans de la serie critican que Dominic West no se parecía en nada al príncipe Carlos, ahora rey de Inglaterra, algo que el propio actor sintió también antes de comenzar el rodaje. "Soy fan del príncipe y no quería hacer nada que pudiera incordiar su misión. Sin embargo, según ha desvelado, fue una gran oportunidad como actor el poder dar vida a un personaje "tan bien escrito" en una serie "tan buena".

La quinta temporada de The Crown, que ya se emite en Netflix, transcurre en los años noventa y relata momentos difíciles para la Reina como el divorcio de sus hijos, las polémicas con Diana de Gales y el entonces príncipe Carlos, la edad, la opinión pública o el incendio que destruyó parte del palacio de Windsor en 1992. Muchos han criticado que no salga la muerte de la Princesa, pero es algo que la serie se ha reservado para el comienzo de la última temporada.