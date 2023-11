¿Cómo le comunicó Carlos III al príncipe Harry la muerte de su madre? En la sexta temporada de 'The Crown' aparece la secuencia en la que el Rey cuenta a sus hijos el accidente de tráfico de Diana de Gales y que el duque de Sussex rememoró en su biografía

En el último capítulo de la primera parte de la sexta y última temporada de The Crown titulado El impacto, se refleja la difícil situación a la que tuvo que enfrentarse Carlos III tras el accidente de tráfico que costó la vida de Diana de Gales. El ahora Rey se encontraba a finales de agosto de 1997 en Balmoral (Escocia) junto al resto de la Familia Real británica incluidos sus hijos los príncipes Guillermo y Harry, a los que comunicó personalmente la triste noticia. El duque de Sussex recordó en su libro autobiográfico cómo fue ese momento en que se enteró que su madre había fallecido.

En la ficción de Netflix, Carlos de Inglaterra se dirige al dormitorio de su hijo mayor. Le despierta y le da la fatal noticia. Después va al cuarto de Harry y en presencia de Guillermo se lo cuenta. La noche en que el vehículo de Diana de Gales impactó contra un pilar del Puente del Alma de París, sus hijos cenaron con Mabel, su niñera. Después vieron un rato la tele y se acostaron sin saber lo que había ocurrido.

El duque de Sussex cuenta en sus memorias cómo su padre lo despertó y se sentó en el borde de su cama: “Mi querido hijo, mamá ha tenido un accidente de coche. Recuerdo que pensé. ‘Un accidente…, vale. Pero está bien ¿no?’ Recuerdo como si fuera ayer que eso fue lo que se me pasó por la cabeza. Y recuerdo que esperé con paciencia a que mi padre me confirmase que, en efecto, mamá estaba bien. Y recuerdo que no lo hizo”.

En su libro En la sombra, Harry cuenta que su padre prosiguió: “Ha habido complicaciones. Mamá ha resultado gravemente herida y la han llevado al hospital, mi querido hijo (...) Lo han intentado, mi querido hijo. Me temo que ya no se ha recuperado’. Estas frases las llevo clavadas como dardos. Lo dijo así, de eso estoy seguro. ‘Ya no se ha recuperado’. Y luego todo pareció detenerse”.

Tras el mazazo y a pesar de tener solo doce años, el duque de Sussex recuerda que nada más enterarse de la muerte de su madre no lloró, su padre no le abrazó y que le dijo: “Todo irá bien”, antes de abandonar el dormitorio. También asegura que sabía que su hermano ya conocía la noticia y que se quedó tumbado o sentado hasta las nueve de la mañana cuando el gaitero de su abuela empezó a tocar en el exterior.

