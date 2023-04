Primeras imágenes de la historia de amor del príncipe Guillermo y Kate Middleton en 'The Crown' La ficción de Netflix estrena su sexta temporada este 2023

La sexta temporada The Crown, que terminó su rodaje hace unas semanas, ha presentado algunas imágenes de su nueva década, cuando el Príncipe Guillermo comienza sus estudios universitarios en la prestigiosa escuela St Andrew's decidido a llevar una vida lo más normal posible mientras pueda. Además, la ficción de Netflix, que transcurrirá desde la segunda mitad de los años 90 hasta principios de los 2000, también muestra vida como estudiante Kate Middleton, de Berkshire, y el momento en el que ambos se encuentran por primera vez en el campus y empiezan su romance, el nuevo futuro de La Corona.

"Al principio me había imaginado que The Crown duraría seis temporadas, pero ahora que hemos comenzado a trabajar en las historias de la quinta temporada, me ha quedado claro que este es el momento y el lugar perfectos para detenerme", dijo Peter Morgan, creador de la serie, en Hollywood Reporter. Además, según ha explicado Netflix en un comunicado, los actores que encarnan a William y Kate, "rodaron la nueva temporada en St Andrews, Escocia, a principios de este año, disfrutando de algunos de los lugares reales que sus personajes frecuentaban hace veinte años. Una imagen entre bastidores muestra a Ed y Meg descansando y posando delante del Northpoint Cafe de St Andrews, que dice ser 'donde Kate conoció a Wills'".

Meg Bellamy, que tiene solo 19 años y es una actriz recién salida de la escuela de interpretación que se presentó al casting sin tener ninguna experiencia profesional, es la encargada de dar vida a Kate. Además, se da la circunstancia de que Meg estudió en Wokingham, muy cerca del pueblo en el que la Princesa se crió de pequeña. En cuanto a Ed McVey, de 21, será el príncipe Guillermo. Los dos comparten unos potentes ojos azules y el cabello rubio. Para él también será su primer papel protagonista en la televisión, pero tiene más experiencia que su compañera de rodaje. De hecho, se graduó en el Drama Centre London en 2021 y fue suplente en la obra Camp Siegfried.

Esta sexta y última temporada de la serie contará con el mismo elenco principal que en la anterior. Así los espectadores podrán ver de nuevo a Imelda Staunton sosteniendo por última vez la corona, a Jonathan Pryce como su consorte, a Lesley Manville la princesa Margarita, a Elizabeth Debicki como Lady Di y Dominic West poniéndse en la piel de Carlos de Inglaterra.