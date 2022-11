'The Crown' recrea la 'entrevista de la venganza' de Diana ¿Por qué nunca más podrá volver a emitirse? La nueva temporada de la ficción de Netflix mostrará la aparición en televisión de la Princesa en la que habló de su matrimonio

The Crown mostrará en su quinta temporada, que se estrena este miércoles, uno de los momentos más complicados a los que no solo se enfrentó Isabel II, sino toda la Casa Real. Se trata de la conocida como ‘entrevista de la venganza’ que Diana de Gales concedió a la BBC en 1995 y donde habló sin tapujos de su vida privada y reconoció ante una audiencia millonaria que “éramos tres en mi matrimonio”. Esta aparición, que lo cambiaría todo y que ahora recrea la ficción de Netflix, ya no podrá volver a emitirse y te contamos el porqué.

Muchos años después, se ha sabido que la princesa Diana accedió a sentarse en el programa Panorama y ser entrevista por Martin Bashir bajo manipulación, engaños y presiones, según ha concluído una investigación que se abrió al respecto. La cadena pública además de pedir perdón ha donado más de 1,6 millones de euros a organizaciones benéficas vinculadas a la recordada Princesa al considerarlo “lo correcto y apropiado”. Esta cantidad corresponde a la venta de los derechos de la entrevista en cuestión a otros canales de todo el mundo.

- Los mediáticos divorcios de la Familia Real británica que aparecen en 'The Crown' y que hicieron tambalear la monarquía

- La quinta temporada de 'The Crown' refleja los peores años del reinado de Isabel II

Además, el director general, Tim Davie, anunció el pasado julio que Tiggy Legge-Bourke, que en 1995 era la niñera de los príncipes Guillermo y Harry será indemnizada “por las acusaciones totalmente infundadas” que vertió el presentador sobre ella y que usó para que Diana accediera a hablar públicamente ante 23 millones de espectadores. Bashir hizo creer a la Princesa que su todavía marido estaba teniendo una relación con la cuidadora y que estaba dispuesta a contarlo.

VER GALERÍA

Martin Bashir utilizó para convencerla las sospechas de que el servicio secreto británico la estaba espiando con el único objetivo de ganarse su confianza y conseguir que accediera a hablar.

Las artimañas que utilizó Bashir han hecho que la BBC haya anunciado que la famosa entrevista nunca más volverá a emitirse, algo que pidió en mayo de 2021 el príncipe Guillermo. “Ahora que sabemos la forma impactante en que se obtuvo la entrevista, he decidido que la BBC nunca volverá a mostrarla; ni lo licenciaremos en su totalidad o en parte a otras emisoras. Por supuesto, sigue siendo parte del archivo histórico y puede haber ocasiones en el futuro en las que se justifique que la BBC utilice extractos breves con fines periodísticos, pero estos serán pocos y espaciados entre sí y deberán acordarse a nivel ejecutivo, de comité y en el contexto completo de lo que ahora sabemos sobre la forma en la que se obtuvo”, añadió el alto directivo de la emisora.

VER GALERÍA

En su momento, el príncipe Guillermo aseguró que “la forma engañosa en la que se obtuvo la entrevista influenció sustancialmente en lo que dijo mi madre. La entrevista contribuyó, de manera importante, a empeorar la relación de mis padres y desde entonces ha hecho daño a innumerables personas más”, dijo. Añadió que: “Produce una tristeza indescriptible saber que los fallos de la BBC contribuyeron significativamente al miedo, paranoia y aislamiento que yo recuerdo de esos últimos años con ella. Pero lo que más me entristece es que si la BBC hubiera investigado adecuadamente las quejas y preocupaciones que se hicieron en 1995, mi madre hubiera sabido que la habían engañado”.

Loading the player...

Haz click para ver “Diana sigue aqui”, un documental que muestra la presencia hoy, más de 20 años después de su muerte, de la princesa Diana. Su influencia, su legado y su proyección en múltiples campos. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!