La justicia obliga a la BBC a mostrar 3.000 e-mails relacionados con la 'entrevista de la venganza' de Diana de Gales

Han pasado casi tres décadas desde la entrevista que la princesa Diana dio en la BBC, una aparición que forma parte de la historia de la televisión ya que aseguró ante millones de espectadores que en su matrimonio con el príncipe Carlos eran tres personas y no dos. Veintiocho años después de esa intervención, la conocida como entrevista de la venganza vuelve a estar de actualidad, y no solo porque la nueva temporada de The Crown la retrata. ¿El motivo? El juez Brian Kennedy ha ordenado a la cadena que muestre más de 3.000 correos electrónicos relacionados con Martin Bashir, el periodista que consiguió mediante métodos poco adecuados que la entonces esposa del heredero al trono hablara en la pequeña pantalla.

VER GALERÍA

-La historia de la portada de Diana de Gales en HELLO! que no llegó a publicarse pero inspira el cartel de 'The Crown'

-Nos adentramos en el vestidor de Diana de Gales que forjó un mito

Este movimiento llega tras la petición del periodista Andy Webb de ver los correos que los ejecutivos de la BBC se enviaron hablando sobre Bashir en 2020, cuando comenzaron a investigarse las técnicas que usó para convencer a la princesa Diana tras la emisión de un documental de la cadena ITV sobre la entrevista de la venganza. Inicialmente, la cadena mostró algunos mensajes, sosteniendo que el resto no los facilitaron porque contenían información irrelevante o "legalmente privilegiada”. Ahora el juez ha ordenado la publicación del resto e indica que la cadena ha sido "inconsistente, errónea y poco confiable" en su manera de responder a la solicitud inicial. La corporación ha aceptado que se han cometido errores y aseguran estar considerando la sentencia.

Fue a comienzos de año cuando Andy Webb y la BBC acudieron a los tribunales. El periodista, defendiendo el derecho a la información, argumentó ante el magistrado que es "abrumadoramente de interés público que estos correos electrónicos internos se divulguen al público" y consideró que los directivos y otros jefes de la cadena "encubrieron" a Bashir, tal y como relata ahora en Daily Mail. En esa cita ante la justicia, la cadena tenía un equipo legal liderado por Jason Pobjoy, el abogado que lleva el caso del Partygate de Boris Johnson.

VER GALERÍA

-Cinco claves que demuestran que la figura de Diana de Gales sigue presente 26 años después de su muerte

"Creo firmemente que el fallo de la semana pasada es una señal de que el último encubrimiento que queda de esta sórdida saga ha comenzado a desmoronarse. Los secretos restantes que rodean el escándalo de Bashir podrían finalmente ver la luz del día", ha asegurado el periodista.

El perdón de la cadena y su donación solidaria

Hace algo más de un año, la BBC donó algo más de 1.6 millones de euros a organizaciones benéficas vinculadas a la recordada Princesa al considerarlo "el curso de acción correcto y apropiado" tras descubrirse en una investigación que Diana de Gales había sido engañada para hablar en público de sus problemas conyugales. El dinero, procedente de ingresos comerciales de la cadena, se repartió a partes iguales entre las organizaciones con las que la madre del príncipe Guillermo y el príncipe Harry trabajó y que sus hijos han seguido respaldando desde su fallecimiento en 1997.

-¿Cómo le comunicó Carlos III al príncipe Harry la muerte de su madre?

Semanas antes, la cadena pidió disculpas públicamente por los métodos que se usaron para lograr esta entrevista. En un proceso realizado por Lord Dyson y promovido por Charles Spencer (hermano de la Princesa) se conoció que Bashir falsificó documentos bancarios para llegar hasta Diana de Gales y personas de su círculo íntimo, la convenció de que el servicio secreto la estaba espiando con el objetivo de ganarse su confianza y acusó a la niñera de los Príncipes de tener una relación con Carlos III. La BBC anunció también que nunca más volvería a emitir la entrevista ni en su totalidad ni por extractos, a excepción de fines periodísticos justificados.

VER GALERÍA

Haz click para ver “Diana sigue aqui”, un documental que muestra la presencia hoy, más de 20 años después de su muerte, de la princesa Diana. Su influencia, su legado y su proyección en múltiples campos. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!