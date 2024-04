Zara recrea fotografías icónicas de Diana de Gales en su nueva campaña de bikinis y bañadores

A pocos días de que preparemos las maletas para nuestras escapadas de Semana Santa, Zara hizo pública su nueva colección de bañadores y bikinis para la temporada Primavera/Verano 2024. Son estampas lujosas en las que se transmite el calor estival y ese olor a mar que tanto ansiamos ahora que las temperaturas comienzan a subir. No obstante, antes de analizar qué tendencias arrasarán en lo que respecta a moda de baño, no pudimos evitar caer en cuenta de que la principal inspiración para este lanzamiento es nada más y nada menos que Diana de Gales.

Los nuevos bikinis y bañadores de Zara se inspiran en la princesa Diana

El gigante gallego capitaneado por Marta Ortega recreó fotografías icónicas que los paparazi hicieron a la desaparecida princesa durante sus vacaciones a lo largo de los años, desde el Caribe hasta Mallorca, y tomando detalles a su vez de sus looks de Diana para concebir los diseños de la nueva colección. Uno de los ejemplos más claros para quienes siguen de cerca los posados de la realeza es el bañador de animal print con el que disfrutó de su último verano en la localidad francesa de Saint Tropez, en julio de 1997.

El 11 de julio, un helicóptero de Harrods la recogió junto a sus dos hijos en el Palacio Kensington para poner rumbo a la Villa Windsor de Mohammed Al Fayed antes de subirse a su avión privado con dirección a Niza. Es allí, en la Riviera Francesa, donde pasó el verano que lo cambió todo. El mencionado bañador de Zara, disponible por 29,95 euros, presenta un profundo escote tipo halter en forma de 'V' que lo distingue del formato más recatado que lució la madre del príncipe Guillermo en su día y quedó inmortalizado en estas fotografías.

¡Idilio con el estampado de leopardo!

Sin embargo, es bien sabido que Diana no tenía un único bañador estampado de leopardo. Mucho antes de entablar una relación con Dodi Al Fayed, empresario de origen egipcio, pasó unas semanas con sus hijos en las Islas Vírgenes Británicas, concretamente en torno al 11 de abril de 1990, cuando aún estaba casada con el entonces príncipe Carlos. Además del traje de baño, llevó un pareo a juego con cierre de botones que se abrazaba a su cintura, conformando un conjunto ideal para cualquier evento en a orillas del mar.

La firma española versiona las imágenes con un fular del mismo motivo salvaje que hace guiño a la falda de la princesa inglesa e incorpora al imaginario de ese verano un turbante casquete (12,95 euros) para coordinar el estilismo al completo.

Un retrato robado de sus vacaciones en Mallorca

Es precisamente esa fotografía en la que figura el turbante, uno de los accesorios más vistos sobre las pasarelas Primavera/Verano 2024, donde se replica un retrato robado de la princesa Diana comiéndose una manzana a bordo de un yate. ¿Y qué tiene de especial? Data del 16 de agosto de 1988, fecha de uno de los cuatro viajes que realizó con el príncipe Carlos a Mallorca entre 1986 y 1990, por invitación de Juan Carlos I y doña Sofía. Dos años después de su último paso por el archipiélago balear como pareja, los padres de Guillermo y Harry anunciaron su separación, causando conmoción a nivel mundial.

La legendaria fotografía de Diana (pensativa) sobre el trampolín

Del mismo intenso tono de rojo escarlata es este bañador asimétrico con aberturas laterales (29,95 euros) que protagoniza la referencia más evidente que se hace en la campaña a los momentos finales que vivió Diana antes de fallecer trágicamente a los 36 años a causa de un accidente de tráfico. Hablamos de la ahora mítica instantánea de la princesa de Gales sentada de espaldas y mirando al mar sobre el trampolín del yate del padre de Dodi Al Fayed, una embarcación valorada en casi 10 millones de euros que llevaba el nombre de Jonikal. Solo una semana después de este día, llegaría el terrible desenlace de la aristócrata y el empresario, su último gran amor.

La instantánea era la portada que se eligió para un número de HELLO! que llegó a imprimirse, pero que no llegó a los kioscos por los inesperados acontecimientos que ocurrieron en el túnel del Puente del Alma de París esa madrugada del 31 de agosto de 1997. En ¡HOLA! también se pensó en dicha imagen para una portada que no se llegó a materializar.