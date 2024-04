Tamara Falcó, de escapada en la montaña con un top corto de Zara y bolso de lujo

Ya estamos en primavera y parece que nos libramos de las bajas temperaturas, así que Tamara Falcó e Íñigo Onieva aprovecharon este buen tiempo que hace para pasar el fin de semana de excursión a las afueras de Madrid junto a sus dos perritas, Vainilla y Jacinta. Si tú tienes pensado hacer lo mismo y en tus planes figuran este tipo de actividades al aire libre, toma nota del look que seleccionó la marquesa de Griñón para este primer viaje exprés de la temporada al campo.

VER GALERÍA

- La falda 'midi' francesa con la que Tamara Falcó renueva el jersey de Zara que todas tenemos

El look de Tamara Falcó para una escapada en el campo

“Madrid nunca deja de sorprenderme”, escribió Tamara en la descripción que acompaña al carrusel de fotografías del viaje, donde se puede apreciar la ruta de senderismo que eligieron, así como los estilismos de la pareja. La sección de comentarios se inundó rápidamente con preguntas sobre la procedencia de las prendas que componen el look de la aristócrata, como ocurre habitualmente, pero nada se sabe sobre la firma que está detrás de esos pantalones culotte en algodón de color beige, con cintura de goma.

VER GALERÍA

- La camisa rosa de seda de Tamara Falcó (de Zara) solucionará todos tus planes primaverales

Top de Zara y bolso de lujo, una combinación ganadora

La camisa, por otro lado, sí que hemos podido encontrarla en el catálogo de Zara: un diseño corto, de formato cruzado, que se cierra con una lazada en el lateral de la cintura. Aun así, pertenece a una colección del verano pasado, así que es imposible conseguirla a la venta actualmente, pero por suerte en la web de la firma española existe una lista larga de modelos estampados de flores similares, en caso de que quieras copiar el look de la marquesa de Griñón.

VER GALERÍA

- El vestido de punto de Tamara Falcó, el look de invitada a bautizo o comunión más cómodo y elegante

En cuanto a los accesorios, Tamara echó mano de algunos de los objetos de deseo de las amantes de la moda para escapadas al aire libre. El bolso Goya Puffer en nailon, de Loewe (1.900 euros), con bandolera ajustable y extraíble, versiona otro bolso clásico de la casa madrileña utilizando un tejido impermeable, perfecto para visitar el campo y evitar daños irreparables.

Para protegerse del sol, optó por la gorra Go Nuts Jeans, en ante y denim, de Cocowi (29,99 euros), la divertida marca de Ana Boyer y Fernando Verdasco, y completó el look con unas zapatillas aerodinámicas y supertendencia de New Balance.