El vestido de punto de Tamara Falcó, el look de invitada a bautizo o comunión más cómodo y elegante

La llegada del buen tiempo supone el esperadísimo cambiar el armario. Reemplazamos los abrigos por blazer ligeras, los cardigans gruesos por vestidos de flores y faldas fluidas, comienzan a aparecer shorts y minifaldas... Sin embargo, a pesar de la ilusión por estrenar nuevas tendencias primaverales, hay un tipo de prenda ultracómodo, práctico y elegante que la gran mayoría no queremos guardar: los diseños de punto. Ya sean en forma de vestido, top o jersey, la ropa de punto es la solución instantánea a mil looks (¡sobre todo, cuando no podemos planchar!), y las expertas en moda lo saben muy bien. De ahí que protagonicen muchos de sus estilismos, también en primavera. E incluso en propuestas ideales para eventos como bautizos o comuniones, como el último look de Tamara Falcó.

Hace menos de un mes que conocíamos el debut de la hija de Isabel Preysler como embajadora de Falconeri, la firma italiana especializada en ropa de cashmere. Desde entonces, Tamara ha compartido varios looks conformado a partir de jerséis o tops de punto, pero ha sido el último de sus estilismos el que nos ha cautivado. "Un vestido todoterreno para toda la primavera", escribía la diseñadora y chef en estas fotos, y no podemos estar más de acuerdo.

Tamara ha estrenado un vestido largo de canalé azul cielo de lamé con cuello de pico y tirantes (198 euros) a juego de una chaqueta de manga corta del mismo tejido (118 euros). Un conjunto de Falconeri ideal y favorecedor -cuenta con cintura ceñida, un detalle que siempre estiliza- que encaja muy bien en eventos formales de día como un bautizo o una comunión. Esa parece su propuesta, pues lo ha combinado con sandalias nude, el calzado de invitada que nunca falla. Aunque también nos lo imaginamos con bailarinas de tacón cómodo o incluso zapatillas en un plan más informal.

Sus otros looks de primavera con prendas de punto

Como decíamos, no es este el primer look de punto que Tamara ha llevado esta temporada: en la primera imagen que conocimos de su colaboración con Falconeri aparece con un jersey oversized de color salmón confeccionado en cashmere ultrafine, uno de los tejidos emblemáticos de la firma. El diseño está disponible en 13 colores y, ahora, se encuentra rebajado de 188 a 149 euros. La diseñadora lo ha combinado con un pantalón básico de pinzas blanco y las mismas sandalias de su look de invitada; el resultado, un estilismo perfecto para ir a trabajar o para una comida familiar.

Navegando en el álbum de la campaña, encontramos otros estilismos que siguen esa regla: escoger una prenda superior de punto ligero y combinarla con un pantalón formal básico. Ya sea en contraste, como en la imagen superior, o en un look monocromático, como en la que sigue, Tamara ha demostrado que la ropa de punto es muy fácil de combinar y sigue siendo ideal para la época de entretiempo.