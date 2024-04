La falda 'midi' francesa con la que Tamara Falcó renueva el jersey de Zara que todas tenemos

Como ocurre cada jueves, Tamara Falcó acudió ayer a la tertulia semanal de El Hormiguero y, de nuevo, no dejó a ninguno de los presentes indiferente con su elección de indumentaria. La marquesa de Griñón sorprendió con un look de entretiempo que querrán copiar estos días las amantes de las piezas tan clásicas como sofisticadas, teniendo en cuenta que, tras una Semana Santa pasada por agua y con bajas temperaturas, aún no hemos tenido la oportunidad de dar la bienvenida definitiva al calor. La hija de Isabel Preysler presentó una construcción de lo más primaveral que no tardará nada en ser encapsulada en el armario de las expertas del sector.

Después de deleitarnos con el vestido camisero de inspiración romántica que defenderán las invitadas más exquisitas durante los meses cálidos del presente año, ha seguido demostrando la devoción que siente por las prendas de estampado floral. Con la fiel ayuda de su estilista Cristina Reyes, Tamara Falcó deslumbró en el programa de televisión con una falda de print de flores perteneciente a la nueva colección de Sézane, una firma francesa que (nos) vuelve locas a las españolas.

Bautizada como Tabata (115 euros), está confeccionada en tejido fluido en rojo con motivo botánico a contraste en rosa, verde y blanco. Asimismo, se trata de un diseño de talle alto con cintura ajustada, abertura frontal y cierre con cremallera en el centro de la espalda. Creación que, sin duda alguna, nos acompañará, como mínimo, hasta que nos despidamos del próximo período estival. La también colaboradora decidió combinarla con un jersey básico de punto liso con cuello redondo y manga larga con falsa botonadura metálica en dorado bajo la firma de Zara (22,95 euros).

En lo que a calzado se refiere, remató el look con unas sandalias de Martinelli que surgen de la colaboración de la casa con la firma Redondo Brand. Hablamos del modelo Loren, de color rosa palo con tiras elaboradas en charol, acabado metalizado, tacón de 10 centímetros y plantilla interior de espuma y gel. No pudieron faltar tampoco las joyas de Tous.

Y en términos beauty, brilló como nunca con su reciente cambio de look, que estrenó hace apenas unos días: un long bob extremadamente favorecedor que aporta frescura y grandes dosis de jovialidad a todo tipo de configuraciones estilísticas. Es, sin lugar a dudas, una de las grandes tendencias de la temporada y Tamara Falcó ha decidido llevarlo a la altura de los hombros y con la raya al centro, siendo este el peinado favorito de las mujeres más elegantes.