La camisa rosa de seda de Tamara Falcó (de Zara) solucionará todos tus planes primaverales

La primavera está a la vuelta de la esquina y Tamara Falcó parece haber hallado el estilismo que no dejaremos de defender a lo largo de dicha estación. Después de conquistarnos con el conjunto de dos piezas del gigante de Inditex con el que se sumó a la tendencia pijamera de la manera más sofisticada posible y el traje rojo que de ‘efecto buena cara’ que podríamos encajar en todo tipo de eventos, ha vuelto a sorprender en El Hormiguero con la apuesta más cómoda y favorecedora. Los básicos tienen una capacidad especial para solucionar (con gusto) nuestros planes agendados, por lo que no podemos no fijarnos en el cóctel con el que apareció anoche la colaboradora de televisión.

Hace algunos años comenzamos a conversar acerca de cómo la camisa rosa se había erigido como una de las prendas más buscadas por las entendidas del sector y la hija de Isabel Preysler vaticinó que volverá a marcar el curso de esta próxima primavera 2024. Se trata de una confección con la que denotar puro optimismo y frescura que, además de favorecer como pocas, cuenta con infinitas posibilidades de combinación, algo que ha demostrado Tamara Falcó con su look más reciente. Además, la empresaria dictó que aunque Margot Robbie (eterna líder del Barbiecore) marcase el fin de una era con su vestido negro en la alfombra roja de los Oscar, aún podemos teñir nuestro vestidor de rosa y triunfar en el intento.

¿Cómo emular su look?

La marquesa de Griñón dejó claro ayer que nos encontramos frente a la creación definitiva para el buen tiempo, por lo que no dudó en enseñarnos cómo deberíamos combinar la camisa de seda slim fit que está disponible en Zara por 69,95 euros. La llevó abierta y remangada, con una camiseta blanca de corte básico en el interior. En cuanto a los pantalones, volvió a decantarse por el diseño de corte jogger con cintura elástica y cierre mediante cordones bajo la firma Mirto (199 euros), que ya llevó durante la visita de Jean Paul Gaultier a Madrid. El broche de oro fue añadido por unas sandalias de tacón metalizadas en fucsia pertenecientes a la casa de Inditex que también le habíamos visto antes.

En términos beauty, Tamara Falcó deslumbró con un clean look protagonizado por una coleta alta con la raya en medio. Una idea fácil de emular con la que alcanzar el máximo confort.