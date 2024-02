Tamara Falcó nos inspira con su combinación cómoda: pantalón 'cargo' y las zapatillas que adora

Parece que la maquesa de Griñón se ha propuesto destinar los fines de semana que tiene libre a realizar una escapada por España. Si en noviembre era el País Vasco el lugar que Tamara Falcó e Íñigo Onieva escogían para disfrutar de la gastronomía local y hacer planes culturales, esta vez ha sido Barcelona a donde se han marchado para desconectar. Un viaje al que la diseñadora se ha llevado su maleta de básicos infalibles para el invierno, como nos dejaba ver a través del conjunto que elegía para visitar una exposición en la Fundación Joan Miró​.

- El básico atemporal con el que Tamara Falcó resuelve con elegancia sus conjuntos de invitada

La hija de Isabel Preysler optaba por un pantalón de traje tipo cargo, que combinaba con un jersey de manga larga con estampado de rayas marineras. Para mantener a raya el frío, se decantaba por un abrigo de su propia colección, un modelo recto en marrón chocolate de TFP by Tamara Falcó disponible en Pedro del Hierro, confeccionado en mezcla de lana con cuello solapa ( 499 195 euros). Aunque en lo que no hemos podido evitar fijarnos ha sido en su calzado, unas zapatillas que ha convertido en sus favoritas, pues no ha dejado de llevarlas en los últimos meses.

- El dos piezas asimétrico con el que Tamara Falcó adelanta la próxima tendencia de invitadas

Se trata de una de las sneakers favoritas por las prescriptoras y que adoran en especial las chicas madrileñas, el modelo 530 de New Balance. Un diseño en color beis con tejido de cuero, paneles de malla y logo blanco en el lateral, que aunque no se encuentra ya disponible en la tienda, sí se puede adquirir en plataformas como Farfetch por 165 euros. Sin duda una opción acertada para recorrer Barcelona por la mañana, pues por la noche Tamara se cambió para salir de fiesta junto a su pareja.

Lo hizo confiando nuevamente en la comodidad, eligiendo un conjunto de tres piezas en color gris de pantalón, chaleco y americana. Un estilismo sencillo, pero elegante al que agregó un toque especial con el bolso Mini Jodie de Bottega Veneta, una pieza de textura trenzada y detalle de nudo en el asa (2.200 euros).