Tamara Falcó y el look más casual de su luna de miel con las zapatillas todoterreno que adora

Tras protagonizar la boda del año, Tamara Falcó e Íñigo Onieva se marcharon a Sudáfrica para disfrutar de su luna de miel. Un viaje al que la marquesa de Griñón se ha llevado una maleta repleta de prendas básicas y, sobre todo, muy cómodas. Tanto el destino como las largas horas de vuelo que han necesitado para llegar a él, requerían conjuntos prácticos. Algo que demostraba con su último look de aeropuerto, una elección informal que ha acompañado con las zapatillas deportivas que desde hace meses parecen haberse convertido en sus favoritas.

La hija de Isabel Preysler no solo conoce al dedillo los códigos de vestimenta cuando se trata de sorprender con sus estilismos de invitada, también es consciente de que en los aviones, la ropa ancha, cómoda y elástica es un requisito imprescindible. Por eso ha elegido un chándal de dos piezas, formado por un pantalón holgado, a juego con una sudadera cropped de cuello redondo, que ha combinado con una camiseta blanca y lisa debajo.

En los pies, sus ineseparables New Balance, las zapatillas blancas y grises con plataforma e inspiradas en el running, que no se cansa de combinar con vaqueros y americana, y que por supuesto encajan también con una estética más sport. A ellas recurre a menudo cuando busca looks más casuales, de hecho el pasado mes de junio también se decantaba por estas mismas sneakers para volar a Marbella, llevándolas junto a un pantalón de sastre y un tote bag de su propia firma.