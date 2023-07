El bolso que Tamara Falcó llevó en su último look de boda tiene un precio que nunca imaginarías

Han pasado más de dos semanas de la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva, pero los coletazos que ha dejado todo este tiempo confirman que, como decíamos, es el gran enlace del año. La pareja se dio el 'sí, quiero' el pasado sábado 8 de julio en el palacio El Rincón, aunque la celebración incluyó también una fiesta previa (el viernes a la noche, en el hotel Mandarin Oriental Ritz) y un brunch posterior, que tuvo lugar el domingo en el mismo lugar. Al finalizar este evento final es cuando pudimos ver a Tamara con su primer look de casada: un vestido de conchas marinas de una de sus diseñadoras de cabezara, la colombina Johanna Ortiz. Lo que no supimos entonces es quién firmaba su discreto clutch de rafia... un misterio que hemos solucionado ahora, y la respuesta no podía ser más sorprendente.

Loewe, Carolina Herrera, Antik Batik... la selección de bolsos favoritos de Tamara Falcó se compone de diseños de lujo. Sin embargo, recientemente se ha colado un modelo (muy) asequible, y no es otro que el clutch de rafia que llevó en la comida posterior a su boda. Contrastando muchísimo con el exclusivo vestido de Johanna Ortiz que cuesta 1.214 dólares (casi 1.100 euros), la Marquesa habría escogido un bolso de Parfois rebajado de 25,99 a 12,99 euros; un accesorios con correa desmontable que todavía está a la venta.

Realmente, este tipo de bolsos son muy práticos para el verano: no solo combinan con todos los colores, sino que te pueden solucionar desde un look de playa hasta uno de invitada. O uno de recién casada, tal y como lo lució Tamara. Completaron su estilismo, el último que lució durante el fin de semana de su boda, unas sandalias de metacrilato con efecto piernas infinitas, y las gafas de sol Rayban Wayfarer a juego con su marido.