El dos piezas asimétrico con el que Tamara Falcó adelanta la próxima tendencia de invitadas

Dejando a un lado las lentejuelas y las plumas exhuberantes que hemos visto de paseo durante la Semana de la Alta Costura de París, llega, como cada jueves noche, el turno de la tertulia televisiva de Tamara Falcó con la que derrocha elegancia y diversión a partes iguales. Considerada todo un icono de estilo nacional, no hay ocasión en la que su vestuario no nos inspire. Pero lo que para nada imaginábamos es que lo haría con el look de invitada que triunfará en los próximos meses.

- Tamara Falcó da una nueva vida a su blusa de escote 'halter' con un pantalón rebajado de Zara

Son muchas las tendencias que añade a su guardarropa, pero en esta ocasión en la que parece que nos despedimos de las lluvias y el frío polar por unos días, ha querido aprovechar y enfundarse en un atuendo que promete hacerse viral. Aunque a primera vista podría parecer que ha confiado en el poder de un sencillo vestido rojo como ha hecho temporadas atrás, en realidad se trata de un dos piezas satinado en burdeos con sello andaluz que le sienta de maravilla, ¡y está de rebajas! ¿Qué marca es la que se ha colado en su perchero? Una que también ha vestido a nombres influyentes como la reina Letizia y la princesa Leonor. ¿Adivinas cuál es? Una pista: tiene sede en Madrid y Sevilla.

- El segundo vestido de novia de Tamara Falcó se cuela en la alfombra roja de los Emmy

Hablamos de Vogana, la firma sevillana batutada por Carmen de la Puerta, que ha conquistado a la marquesa de Griñón para su nueva aparición en el programa El Hormiguero. Cita mediática para la que ha estrenado la blusa Mariona que destaca por tener un escote tipo cascada, una manga larga y la otra al descubierto ( 122 59 euros) a conjunto de la falda Fiona con cinturilla elástica, detalles drapeados, corte midi y gran abertura en el lateral ( 125 69 euros). Ambos diseños están confeccionados en un delicado punto de seda en los talleres nacionales, una apreciación que los hace mucho más especial.

- Tamara Falcó arrasa en televisión con un vestido de cuello alto y lentejuelas de Zara de edición limitada

Esta original elección con la que Tamara se ha coronado una vez más como la reina de la moda española, nos encanta por una importante razón que las expertas como ella tienen en cuenta a la hora de comprar: puede reciclarlo más adelante creando nuevos e interesantes conjuntos. Un dato esencial que debemos tener en mente cuando invertimos en potentes estilismos de invitada como este al que simplemente ha añadido un par de altísimas sandalias metalizadas de tacón y la melena suelta.