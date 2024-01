El segundo vestido de novia de Tamara Falcó se cuela en la alfombra roja de los Emmy

Estamos en plena temporada de premios en Hollywood y, tras los Globos de Oro, los Governors y los Critic's Choice, ayer llegó el turno de los Emmy, unos de los galardones más esperados del año. En ellos deslumbraron celebridades como Selena Gomez, que sorprendía con un llamativo naked dress hecho a mano en el que se invirtieron más de 930 horas de trabajo, o una embarazadísima Suki Waterhouse con un look de premamá que no esperábamos ver en la alfombra roja. Pero sin duda, una de las anécdotas de la noche fue ver, entre el desfile de actrices y demás celebridades, el segundo vestido de novia de Tamara Falcó. Porque sí, su segundo look nupcial se convirtió en la elección de una de las nominadas.

El pasado 8 de julio Tamara Falcó e Íñigo Onieva se dieron el 'sí, quiero' en un esperadísimo enlace celebrado en el Palacio de El Rincón. Finalmente fue Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, el encargado de crear los dos diseños que la marquesa de Griñón lució en su boda. El primero de ellos era un elegante vestido con silueta abrigo, manga larga y cola en cascada. Estaba confeccionado en crepé de seda blanco marfil y adornado con bordados y pedrería de cristal cosida a mano. Además, contaba con una hilera de botones, forrados en el mismo tono del vestido que recorría la parte delantera de arriba abajo. Una prenda inspirada en uno de los modelos que el creativo presentó en la colección otoño-invierno 2023 durante la Semana de la Moda de Nueva York, en la temporada de febrero.

Pero Tamara, como hacen muchas novias, decidió sustituir este look por uno más cómodo para la fiesta. La marquesa de Griñón se decantó por otra prenda creada por Wes Gordon. En este caso se trataba de un vestido mucho más ligero, con escote palabra de honor, silueta columna, confeccionado en organza de seda y adornado con volantes en cascada cortados al bies que recorrían la prenda. Contaba además con una lazada situada en la zona del pecho. Un diseño muy aplaudido que no solo nos enamoró a nosotras, también a la actriz Annaleigh Ashford que ha decidido lucirlo en los Premios Emmy.

La intérprete estadounidense, que estaba nominada en la categoría de mejor actriz de reparto por su papel en Bienvenidos al Chippendales, una miniserie de ocho episodios en la que comparte cartel con Nicola Peltz, nos ha dejado sin palabras. Ha lucido este diseño tan especial para Tamara y lo ha defendido con mucho estilo al combinarlo con un look de belleza sencillo y favorecedor, llevando el protagonismo a la mirada.

Lo más llamativo del caso es que este diseño no forma parte de ninguna de las colecciones que, por el momento, Wes Gordon ha diseñado para Carolina Herrera. Al menos no de la misma manera. Es verdad que si nos remontamos a las propuestas de la colección Resort 2022 podemos encontrar una prenda muy similar, de color blanco, con volantes cortados al bies y una favorecedora lazada en el escote que, en ese caso, era de color negro. Años después, cuando el creativo presentó su colección Resort 2024, incluyó una prenda del mismo tono que el vestido de Tamara y confeccionada en un tejido muy similar, pero con una silueta totalmente diferente.

ESPECIALES... TAMARA

Loading the player...

Haz click si quieres ver el documental ‘Tamara’. Famosa desde la cuna, Tamara Falcó es la única hija en común de Isabel Preysler y del fallecido Carlos Falcó, marqués de Griñón, del que ha heredado el título nobiliario. Empresaria, diseñadora, amante de la moda y la cocina, en este documental Tamara hace un repaso por su vida y desvela episodios hasta ahora desconocidos. Su madre Isabel Preysler nos contará cómo es su hija, en una conversación “mano a mano”. Puedes ver más en la plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!