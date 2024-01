El inesperado look premamá con el que Suki Waterhouse se ha convertido en la más buscada de los Premios Emmy

Si el pasado 8 de enero tenían lugar los Globos de Oro, dando comienzo a algunas de las alfombras rojas internacionales más importantes, hoy ha llegado el turno de los Premios Emmy 2024, celebrados en Los Ángeles. Una cita que no se han querido perder celebridades de la talla de Selena Gomez, que ha deslumbrado con un naked dress en color burdeos, o Jessica Chastain, transformada en una bella sirena con un diseño verde. Pero ha sido una embarazadísima Suki Waterhouse la que ha acaparado todas las miradas.

El look premamá más inesperado

Vestirse cuando una está embarazada no es tarea sencilla. Sobre todo si lo que se busca es crear un look de alto impacto o, simplemente, uno con el que convertirse en referente de estilo. Cada vez son más las celebrities que recurren a diseños que, hasta ahora, nunca habríamos imaginado en un armario premamá y Suki no ha sido una excepción. La actriz y cantante, lejos de optar por un vestido de gasa con corte bajo el pecho, se ha decantado por un diseño de Valentino Alta Costura de color rojo con una silueta muy especial.

Se trata de una prenda con el el escote cuadrado y bastante subido y un delantero que se ata en la parte posterior y cubre su tripita dejando totalmente al descubierto los laterales y la espalda. La parte inferior está compuesta por una voluminosa falda con cola, de talle bajo, digna de una alfombra roja. Uniendo ambas partes, una lazada a tono y del mismo tejido, un detalle presente en otras prendas diseñadas por Pierpaolo Piccioli. La intérprete completó su look con joyas de Tiffany & Co.

Si el vestido era llamativo y espectacular, para su maquillaje y su peinado, Suki optó por la sencillez. Dejó su melena suelta, peinada con unas ondas suaves y ligeras que caían sobre los hombros, y su flequillo ligeramente abierto. En cuanto al maquillaje, se decantó por la tendencia que impera en las últimas alfombras rojas, la naturalidad. La actriz y cantante dio un toque de rubor a sus mejillas y maquilló sus ojos con sombras ligeramente rosadas, con un punto de brillo en la zona del lagrimal, para aportar luz a su mirada. También dio una nota de color a los labios.

Así desveló su embarazo

Tras cinco años de discreta relación con Robert Patinson, a finales del pasado mes de noviembre, la actriz y cantante, de 31 años, quiso poner fin a los rumores de embarazo con mucho sentido del humor. Durante una presentación en el Corona Capital Festival de Ciudad de México, anunció a los fans, mientras se quitaba el abrigo: "Hoy llevo algo brillante porque pensé que podría distraeros de otra cosa que está pasando". En aquel momento no solo se pudo ver un ajustado minivestido de lentejuelas, también su incipiente tripita.

"No sé si está funcionando", exclamó después entre risas y, por supuesto, ante los aplausos y gritos de emoción del público. Una noticia que no tardó en hacerse viral, sobre todo teniendo en cuenta que la pareja de actores ha llevado su relación con máxima discreción y apenas han posado juntos.