Suki Waterhouse posa por primera vez embarazada en la alfombra roja con un vestido de gala navideño

Las personalidades más respetadas de la moda se reunieron este lunes en Londres para la celebración de los Fashion Awards 2023, una gala que tuvo lugar en el mítico Royal Albert Hall y cuyo alcance se compara con el de la Gala MET o los premios CFDA. De esta forma, damos por clausurado el calendario anual de grandes eventos organizados por la industria, pero no sin antes disfrutar de algunos de los momentazos FASHION vistos en la capital inglesa. El más llamativo, de hecho, tiene menos que ver con el look y más con la tierna historia que hay detrás. Hablamos de Suki Waterhouse, quien aprovechó esta alfombra roja para posar por primera vez presumiendo de tripita.

Al ser esta una de las tres citas de moda más esperadas del calendario y la única que tiene lugar en el país natal de la actriz, teníamos esperanzas de verla estrenar su primer look de gala premamá en la alfombra roja del Royal Albert Hall de Londres. Lo que se nos hacía imposible predecir es que escogería un pomposo vestido navideño del gigante de moda sueco H&M. Es un diseño realizado en tul rojo que forma parte de la colección limitada H&M Studio Holiday Capsule, aunque debemos acotar que el que luce Suki es un modelo personalizado para adaptarse a su nueva figura en esta gran noche.

Presenta un escote palabra de honor tipo corsé que desemboca justo debajo del pecho en una impresionante falda de volantes y capas asimétricas, de las que sobresale una gran rosa esculpida en el mismo tejido de tul rojo. Si te gustó no dudes en ficharlo porque estará disponible tanto en tiendas seleccionadas como online a partir del 7 de diciembre. Eso sí, todavía se desconoce el precio.

¡Es de una firma de moda asequible!

"Siempre es emocionante celebrar los logros colectivos de la industria de la moda en esta reunión anual, y poder vestir a la talentosa Suki Waterhouse con un look cautivador de nuestra próxima colección de H&M Studio es muy especial", explicó Ann-Sofie Johansson, asesora creativa de H&M. Que la actriz de Todos quieren a Daisy Jones se decantara por un diseño de esta marca asequible siendo embajadora oficial de firmas como Fendi, nos sorprendió inicialmente, pero no pudo haber elegido un look más romántico y apropiado para inaugurar las fiestas navideñas del que ha sido su año más dulce hasta la fecha.

Poco más hizo falta al estilismo para que Suki se viese radiante. Se calzó unas sandalias de plataforma rojas de acabado metalizado y añadió unos pequeños pendientes con forma de flor realizados en platino y diamantes, de la colección Tiffany Victoria de Tiffany & Co, con su collar a juego. Haciendo siempre gala de su estilo roquero y británico, contrastó la majestuosidad del vestido con su corte de pelo shaggy, mucho más relajado, y un maquillaje ultranatural.

Prácticamente en todo momento durante su paso por el photocall, la futura mamá puso su mano debajo de la pancita y, con una sonrisa en su rostro, nos hacía saber que estaba inmensamente feliz en esta etapa de su vida.

Así desveló su embarazo

A finales del pasado mes de noviembre, la actriz y cantante, de 31 años, quiso poner fin a los rumores de embarazo con mucho sentido del humor. Durante una presentación en el Corona Capital Festival de Ciudad de México, anunció a los fans, mientras se quitaba el abrigo: "Hoy llevo algo brillante porque pensé que podría distraeros de otra cosa que está pasando". En ese momento, desveló su incipiente tripita bajo un ajustado minivestido de lentejuelas.

"No sé si está funcionando", exclamó después entre risas y, por supuesto, ante los aplausos y gritos de emoción del público. Está claro que la noticia no tardó en hacerse viral, sobre todo tomando en cuenta que Suki y Robert han llevado su relación con la máxima discreción posible y apenas se les ha visto posar juntos en tres ocasiones.

Suki Waterhouse inició su relación sentimental con Robert Pattinson en 2018, después de que los presentara un amigo común. Ella acababa de romper con el actor Bradley Cooper, y el protagonista de Crepúsculo, con la cantante FKA Twigs. Aun así, la pareja de artistas vivió el romance en la más estricta privacidad y no hizo su debut sobre la alfombra roja sino hasta el desfile de moda masculina Pre-Fall 2023 de Dior, que se celebró el 3 de diciembre de 2022.

En febrero de 2023, ella confesó a The Sunday Times en una entrevista: "Yo misma me sorprendo de estar tan feliz con alguien desde hace casi cinco años. Siempre tenemos mucho que contarnos, y me río mucho con él”. Dos meses después, volvieron a derrochar demostraciones de afecto ante las cámaras en la pink carpet Gala MET de Nueva York, consolidando así esa media década de noviazgo. ¡Ahora solo queda esperar al nacimiento del nuevo integrante de la familia!