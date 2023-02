Suki Waterhouse trae de vuelta el look de entretiempo más roquero: los 'shorts' vaqueros con medias

¿Buscas una nueva serie a la que engancharte? Si el final de la tercera temporada de Emily in Paris te ha dejado algo huérfana y estás no ves la hora en la que estrenen And just like that, tenemos la ficción perfecta para ti: Daisy Jones and the six (Todos quieren a Daisy Jones, en español). Una serie musical que se estrena en Prime Vídeo el tres de marzo de este año y que te trasladará hasta la California de 1977 para contarte la historia del ascenso y la precipitada caída de una renombrada banda de rock. ¿Lo mejor? Suki Waterhouse es una de las protagonistas y no viene sola, porque Camila Morrone vuelve a actuar tras casi cuatro años, para meterse en la piel de Camila Dunne, la novia del protagonista del grupo musical.

La serie, que está producida, entre otros, por Reese Witherspoon, se ha presentado por todo lo alto en el Empire State Building de Nueva York y el evento ha contado con todos los protagonistas de esta ficción de diez episodios. Pero de entre todos ellos, la pareja de Robert Pattinson, ha sido la protagonista absoluta gracias a su look con toques rock traído de los 2000. Suki Waterhouse se ha decantado por unos micro-shorts vaqueros con medias finas, una camisa satinada en color champán y un chaleco negro tipo sastre. Un estilismo que ha completado con una chaqueta blanca de pelo, todo firmado por Philosophy Di Lorenzo Serafini, para su colección de Otoño/invierno 2022.

Esta elección de la actriz nos ha sorprendido porque hacía tiempo que no veíamos estas dos prendas juntas. Y viendo lo bien que quedan, ¿por qué no apostar por este combo para los looks de entretiempo? Así, no tendrás que esperar a la primavera o al verano para lucir por fin tus shorts vaqueros. Además, si los llevas con medias negras y unos zapatos acharolados como los Suki Waterhouse (los suyos son de Gucci), crearás un estilismo supersofisticado, ideal para una noche de fiesta. También puedes apostar por los pequeños detalles en forma de accesorio, como el chocker de cadena con una rosa roja, o las gafas de sol.