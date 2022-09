Fiesta por todo lo alto y felicitación muy especial: el emotivo 21 cumpleaños de Kaia Gerber

Celebrar años es algo importante y único, y merece ser celebrado a cualquier edad. Kaia Gerber acaba de cumplir 21 años y, como era de esperar, su madre, Cindy Crawford, la ha felicitado con una publicación muy especial. Una foto divertida y de hace años en la que salen madre e hija en su casa, y otra imagen, ya mucho más actual de ambas en lo que bien podría ser una sesión de fotos para alguna revista. Y, como no podía ser de otra manera, Cindy Crawford ha escrito una bonitas palabras hacia su hija: "@KaiaGerber cómo tienes 21 ya?! Estoy muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido y de cómo eres en el mundo. Tu curiosidad, amabilidad y sentido de la aventura continúan inspirándome. ¡Estoy tan feliz de estar en este viaje de la vida contigo! Continúa prosperando este año y siempre, con tanto amor ❤️ Mamá".

La icónica modelo de los 90 siempre nos sorprende con publicaciones de este tipo cada vez que es el cumpleaños de uno de sus hijos, pero esta vez, la felicitación ha sido más especial porque cumplir 21 años en Estados Unidos marca un antes y un después, algo así como convertirse de verdad en adulto. Pero además de esta felicitación, su hemano Presley Gerber, también ha querido aprovechar la ocasión de mandarle un mensaje a Kaia. Así, junto a una bonita foto de los dos en la que salen abrazados en un photocall, ha escrito: "Felices 21 Kia Sorento… te cubro las espaldas 4L" Y, la modelo no ha tardado en contestarle con un " te quiero hermano mayor".

Por su parte, la protagonista del cumpleaños se ha limitado, de momento, a publicar tan solo una foto suya en la cama a la que ha titulado "21". Eso sí, gracias a sus amigos vamos viendo algunos detalles de cómo ha sido esa celebración. Por ejemplo, el look tan bonito que decidió llevar: un crop top asimétrico negro con unos leggins estampados a rayas y unas botas altas negras. Además, su amiga, la también modelo, Camila Morrone, ha sido una de los muchos invitados que acudieron a ver cómo Kaia Gerber soplaba las velas, y parece que las dos amigas se lo han pasado genial bailando durante la fiesta. No nos cabe ninguna duda de que pronto veremos más fotos de cómo ha celebrado Kaia Gerber su mayoría de edad. Porque, si el año pasado por su 20 cumpleaños la modelo organizó una gran fiesta con sus amigos, este año no puede ser menos. Y es que la ocasión lo merece.