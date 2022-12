Dua Lipa lo confirma: las medias son el mejor complemento para tu minivestido negro este invierno

Parece que Dua Lipa se ha propuesto (con permiso de Bella Hadid) ser quien lidere esta vuelta a las tendencias de los 2000, incluyendo, las apariciones en la alfombra roja. Y como ya se sabe, cuando la moda de una época vuelve, lo hace con todas las consecuencias. Así, a los pantalones y faldas cargo, el tiro bajo o los bolsos de asa corta, se han unido las medias. Sí, esas que Paris Hilton o Lindsay Lohan lucían con sus minivestidos más boho y que varios años después fueron desterradas al fondo del armario. Ahora, este complemento perfecto para no pasar frío estos días de invierno vuelve con más fuerza que nunca gracias a la cantante inglesa, que las ha recuperado y las ha combinado con su minivestido negro.

Así, Dua Lipa acudía anoche al O2 Arena de Londres para actuar en una noche especial para ella, ya que volvía a su ciudad después de haber estado mucho tiempo fuera de casa con su gira mundial Future Nostalgia Tour. La cantante, escogió un diseño vintage de Bob Mackie y lo combinó con unos zapatos negros de tacón y joyas de Bvlgari. Aunque estamos acostubradas a ver sobre la alfombra roja diferentes verisones de los clásicos littlte black dress (LBD), el look de Dua Lipa nos ha sorprendido porque ha decidido añadir unas medias, más bien algo tupidas, al estilismo. Algo que no veíamos en un photocall desde la época dosmilera.

Pero además de por su look tan sensato ahora que hace tanto frío, Dua Lipa nos ha conquistado por su beauty look. Lejos de las estridencias que se ven en ocasiones en este tipo de eventos, la cantante ha confiado de nuevo en Samantha Lau, quien ha elaborado su maquillaje a base de sombras negras con las que destacar los ojos, y un tono de labios nude anaranjado muy favorecedor con su tono de piel. Y, como es habitual en ella, no ha descuidado su manicura, la cual ha lucido con un diseño de rayas de diferentes colores.