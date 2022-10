¿Te atreves con unos guantes largos? El complemento más elegante de Dua Lipa este otoño

Antes de que arrancara la temporada de otoño/invierno, todas las apuestas apuntaban a que los complementos más virales y vistos en las celebrities serían aquellos relacionados con la estética Y2K. Y, aunque la tendencia de los 2000 no deja de invadirnos, el complemento estrella de este otoño no tiene nada que ver con aquellos años. Te hablamos de los guantes largos, un accesorio que, muy probablemente, te recuerde a las divas de Hollywood y con el que te cueste verte hoy en día. Sin embargo, no debería ser así, y mucho menos si a quien tomas de referencia es a Dua Lipa.

-De las divas de Hollywood a la 'Gen Z': cómo llevar guantes, el accesorio de las invitadas más elegantes

Así, la cantante inglesa ha vuelto a sorprendernos con su look en la entrega de los Booker Prize 2022, y lo ha hecho porque estaba más elegante que nunca. ¿Su estilismo? Un vestido increíblemente precioso de terciopelo con un corsé con escote Bardot que dejaba la espalda al aire. Pertece a la colección de primavera/verano 2023 que la casa Burberry presentó el pasado mes de septiembre en Londres y lo ha combinado con unos pendientes dorados similares a unos aros de la firma de joyas Tiffany&Co.

Dua Lipa incluye un curioso accesorio 'vintage' en su último conjunto de inspiración futurista

Los guantes largos, el complemento que todas quieren llevar

Pero no, ahí no acababa esta maravilla de look. Como hemos dicho, Dua Lipa se ha sumado a la tendencia de llevar guantes largos que ya hemos visto en otras celebrities como Sydney Sweeney, Nicola Peltz o la modelo Karlie Kloss cuando acudió al desfile de Loewe con tan solo uno de ellos. Son muchas las que han añadido ese toque de elegancia que transforma el estilismo por completo. Y, aunque pienses que son muy difíciles de llevar para el resto de las mortales, no es verdad, porque además, tiendas como Zara ya han sacado su propia versión ¡y en varios colores! La mejor opción para ir calentita y con dosis extra de sofisticación.