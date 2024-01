Tamara Falcó da una nueva vida a su blusa de escote 'halter' con un pantalón rebajado de Zara

Tamara Falcó, como la mayoría de españoles, ya está inmersa de nuevo en la rutina tras pasar unas navidades con su familia y culminar las vacaciones de invierno con una escapada junto a Íñigo Onieva. También ha recuperado esa buena costumbre de sorprendernos cada jueves por la noche con un look muy especial que siempre elige con esmero y con la ayuda de su estilista, Cristina Reyes, para participar en la tertulia de El Hormiguero, donde colabora semanalmente desde hace años. Y si la semana pasada apostaba por un elegante vestido de invitada con estampado de lunares, en esta ocasión se ha decantado por combinar dos prendas: una clásica y otra de tendencia.

La marquesa de Griñón ha creado un look que puedes replicar muy fácilmente aplicando una de las técnicas preferidas de las estilistas, equilibrar los conjuntos jugando con básicos y piezas de tendencia. Así, Tamara ha combinado un pantalón negro de terciopelo, con la pierna recta y la cintura alta, de Zara (actualmente se encuentra rebajado 22,95 euros 9,99 euros) con un top de tendencia. Se trata de una blusa con escote halter con detalle de superposición de capas fruncidas en el cuello que crean pequeños volantes. Una prenda en tono lavanda que forma parte de su firma, TFP by Tamara Falcó, y está disponible en Pedro del Hierro con descuento ( 169 euros 50 euros).

Si esta blusa te resulta familiar, y no solo de haber navegado en la tienda online de la firma, es porque ya la había llevado en otra ocasión. Eso sí, conjuntada de una forma diferente. Es posible que recuerdes que a finales de noviembre el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid acogió el cocktail navideño de Moët & Chandon, un evento en el que no faltaron modelos, aristócratas... y, lógicamente, Tamara estaba allí. Para una ocasión tan especial apostó por un total look de su firma compuesto por un fabuloso traje azul eléctrico de lentejuelas que combinó con el top del que te hablamos hoy.

Aunque este tipo de escote suele estar más asociado a la época estival, no cabe duda que es uno de los más sexis y femeninos. Es perfecto para mujeres altas, esbeltas y sin mucho pecho. Además, si tienes los hombros anchos, este escote ayudará a desviar la atención hacia otro punto y, por tanto, te favorecerá mucho. Eso unido a la cintura alta y el corte recto de los pantalones, hacen que la silueta se vea más estilizada.

La también diseñadora ha completado el look con unas sandalias de terciopelo de Zara y joyas de Tous. En cuanto a su maquillaje y su peinado, Tamara ha apostado por lucir su melena suelta y bastante lisa, dejando ver que le ha crecido un montón. Para su rostro se ha decantado por un maquillaje natural y muy favorecedor, como el que suele llevar de forma habitual, con sutiles puntos rosados y toques de luz en zonas estratégicas. ¡Todo un acierto!

