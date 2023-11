Tamara Falcó brilla con un traje de lentejuelas muy navideño diseñado por ella misma en el 'cocktail' de Moët & Chandon

Estamos a solo dos días de dar por inaugurado diciembre, el mes de las fiestas en el que brindar y celebrar por todo lo alto enfundadas en los looks de fiesta más espectaculares. Es precisamente lo que ha ocurrido esta noche en el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid, epicentro del glamour en la capital al convertirse en sede del cocktail navideño de Moët & Chandon: modelos, aristócratas, socialités... una selecta lista de invitadas del panoramama nacional se ha dado cita allí con sus mejores galas; de entre todas ellas, ha sobresalido Tamara Falcó. Como era de esperar, la marquesa de Griñón no ha decepcionado con su look sino todo lo contrario: nos ha conquistado con un fabuloso traje azul eléctrico de lentejuelas

El poder infalible del traje sastre

Tamara acaba de regresar de un idílico viaje exprés al País Vasco, para el cual llenó su maleta de esos básicos de invierno que nunca fallan, especialmente al momento de hacer turismo, como el jersey marinero o la gabardina clásica. Pero, llegado el momento de dar, junto a Möet & Chandon, el pistoletazo de salida a la temporada navideña, la hija de Isabel Preysler ha cambiado completamente de registro, demostrando una vez más por qué es referente para las invitadas más estilosas de nuestro país.

La Marquesa ha recurrido a una de las apuestas infalibles en esta época, las lentejuelas. Eso sí, en lugar de optar por los tradicionales tops o minivestidos, ha querido lucirlas mediante un traje de chaqueta, el que parece haberse convertido en su look estrella tanto para el día a día como para sus apariciones televisivas y otros eventos especiales.

La mejor embajadora de sus colecciones

Una vez más, Tamara ha demostrado ser la mejor embajadora de sus propios diseños, puesto que el look completo que ha llevado forma parte de la colección TFP que crea junto a Pedro del Hierro, y, de hecho, ella misma posa con este traje en el lookbook de la marca. Por lo tanto, si te ha enamorado esta elección, estás de suerte porque se encuentra a la venta a través de su tienda online. La chaqueta, una blazer de solapa estilo esmoquin y silueta oversize, se encuentra rebajada de 269 a 161 euros, mientras que los pantalones, de tiro alto y bajo acampanado, tenían un precio original de 169 euros pero actualmente se venden por 101.

Aunque en las imágenes de campaña la diseñadora posa con el traje sin nada debajo, aportando un aire muy sexy con el pronunciado escote en 'V' de la chaqueta, en esta ocasión ha preferido combinarlo con una blusita lila perteneciente a la misma línea. Se trata de una prenda satinada de escote halter con mangas ligeramente abullonadas y aberturas en los hombros ( 169 ) 118 euros.

Para completar, ha llevado unas originales sandalias de tacón alto con detalles zigzag, un bolsito de mano en terciopelo negro con detalles joya y un gran anillo de piedras de colores que ha llamado mucho la atención. En cuanto a look de belleza, ha dejado su melenita suelta, peinada con ondas naturales, y ha abogado por un maquillaje muy dulce en el que destacaba el colorete rosado a juego con el labial.

