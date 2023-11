Vuelve el efecto Tamara Falcó: agota la camisa joya de Zara que combina con una falda ceñida

Como gran experta en moda, sabe que invertir en piezas de fondo de armario es la clave para vestir bien cualquier día del año. Unos vaqueros que te sienten bien, jerséis de cashmere para llevar en las noches más frías, camisetas básicas y camisas masculinas... Esta última pieza es la que se ha convertido en el foco principal del look que ha estrenado Tamara Falcó este jueves noche en el plató de televisión. Acostumbradas a verla enfundada en trajes de invitada made in Spain que consolidan su estilo, nos ha encantado su nueva adquisición y te contamos por qué.

A diferencia de otras ocasiones en las que apuesta por tonalidades vibrantes que potencia sus facciones, esta vez se ha dejado llevar por la regla que ponen en prácticas las chicas que mejor visten, el 'menos es más' con el que es difícil errar. La marquesa de Griñón ha deslumbrado en su cita semanal con el programa El Hormiguero y Pablo Motos, en la que tan solo ha necesitado dos prendas icono que seguramente tú también tienes colgadas en las perchas y que te hacen sentir guapísima. Tenemos una buena noticia, sabemos de donde son las suyas, sigue leyendo para descubrirlo.

No es ningún secreto que en su gran colección de ropa podemos encontrar desde exclusivas chaquetas de tweed de Chanel y vestidos de Carolina Herrera, hasta las novedades que lanza nuestra marca de cabecera, Zara. Es quien firma su elegante camisa blanca decorada con apliques de cristales que nos ha enamorado a primera vista. Un diseño de lo más divertido que ha anudado a su cintura añadiendo un toque más cañero al vestuario y que parece haber agotado en cuestión de horas. En la tienda online, que localizamos por 49,95 euros, está colgado el cartel de coming soon en la mayoría de las tallas, ¿será el efecto Tamara? No es la primera vez que tras aparecer en público con un look estrella, termina dejando sin stock a las firmas en tiempo récord.

Lo que más nos ha gustado es su forma de combinarlo, ¡marcando figura! Ha optado por lucir esta nueva incorporación fast fashion con una falda de tubo, de tiro muy alto, ceñida presumiendo de curvas y que roza sus tobillos. Otro atuendo básico que encaja fenomenal en cualquier temporada del año y que ha completado con unas sandalias de tiras metalizadas y tacón de aguja que le aportan aún más estilo. Tamara vuelve a convertirse en nuestra inspiración favorita con un vestuario impecable con el que demuestra que la magia de un buen estilismo reside en prestar atención a los pequeños detalles, cómo lo combinas y lo más importante, defenderlo con actitud.