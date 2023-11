Diez looks con lentejuelas y prendas 'glitter' que te inspirarán en tu próxima fiesta

Si hay una época del año en la que los estilismos más brillantes cobran sentido, es sin duda la Navidad. Los comprosimos de diciembre suponen la ocasión perfecta para innovar con prendas más atrevidas a las que no les encontramos lugar en el día a día, pero desde luego sí en fiestas y cenas especiales. Las lentejuelas, la pedrería y el glitter no solo protagonizan vestidos o trajes, sino también complementos (botas altas, minibolsos de abalorios...) capaces de transformar los looks más sencillos. Hemos seleccionado diez conjuntos del street style europeo que te permitirán crear deslumbrantes propuestas, con piezas que podrás llevar en las celebraciones navideñas y reutilizar después en tus planes de noche.