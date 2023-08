Zara recupera el collar que unió a Carrie Bradshaw y Blair Waldorf

Que la moda es circular es algo que nadie duda, y menos teniendo en cuenta que estamos viviendo una época de puro revival dosmilero que tanto adoran las supermodelos como Gigi Hadid o Kendall Jenner. Sin embargo, la moda Y2K no es la única que triunfa de cara a este otoño, sino que también regresan otras tendencias más clásicas y atemporales, y prueba de ello son las nuevas propuestas de Zara. Aunque todavía quedan tres semanas para que finalice el verano, ya tenemos puesta la mirada en las propuestas para entretiempo, y el gigante de Inditex sentencia que vuelve el estilo preppy, ese que tiene como protagonistas las chaquetas de tweed, las minifaldas de tablas, las bailarinas, las diademas con lazos y, cómo no, las perlas.

La reina de las perlas

Si hablamos de un referente de este estilo, también conocido hoy en día como Old Money, y de las joyas de perlas, la reina es, sin duda, Blair Waldorf, el inolvidable personaje de Leighton Meester en Gossip Girl. A lo largo de las 6 temporadas de la exitosa serie, lució numerosos diseños de ese estilo, que aportan, sin duda, una dosis extra de elegancia y atemporalidad a cualquier conjunto. En su caso, esta joven neoyorkina las combinaba siempre con estilismos igual de pijos y sofisticados, y nos encantan, pero hay otro gran icono de moda televisivo que nos ha enseñado que las perlas pueden llevarse incluso con ropa de lo más relajada.

Hablamos de Carrie Bradshaw, el personaje de Sarah Jessica Parker en Sexo en Nueva York, que sigue hoy más vivo que nunca gracias a su regreso en And Just Like That más de dos décadas después. Ambas series cuentan con estilistas diferentes pero han sabido mantener el espíritu de la escritora a través de sus looks, recurriendo a prendas y accesorios icónicos para ella como es, precisamente, el collar de perlas. Eso sí, tanto la Carrie de 30 años como la de 50 lo lucen de forma muy diferente a Blair. Ella prefiere las mezclas imposibles, el maximalismo y salirse de lo establecido, y lleva este complemento incluso con su pijama o en estilismos más relajados (si es que esa palabra existe en el armario de este personaje).

Buceando entre las nuevas propuestas de Zara de cara al otoño, encontramos varios accesorios decorados con perlas, pero nos quedamos con este set de collares de distinta longitud que ha captado nuestra atención porque nos imaginamos tanto a Blair como a Carrie luciéndolo. Tiene un precio de 25,95 euros y, en el caso de la marca, proponen combinarlo con un conjunto inesperado, un set de chaqueta y braguita de lana en punto gris que la modelo luce con medias negras.