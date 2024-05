Recordamos el espectacular look con el que la reina Letizia cautivó en la coronación de Carlos III al cumplirse el primer aniversario La Reina también impresionó en la recepción real donde lució un aplaudido diseño de Victoria Beckham

Con motivo del primer aniversario de la recepción real y la coronación de Carlos III, que tuvieron lugar el 5 y 6 de mayo de 2023 respectivamente, en la abadía de Westminster, recordamos los looks con los que sorprendió la reina Letizia. Es considerada una de las Reinas más elegantes y sofisticadas y no decepcionó ni a presentes ni a espectadores en términos de indumentaria a lo largo de las mencionadas jornadas. A sabiendas de ello, no se ha querido perder la oportunidad de repasar, de nuevo, los dos estilismos royals con los que acaparó toda mirada en Londres.

Letizia de España acudió, primero, el 5 de mayo, a la recepción presidida por Carlos III, celebrada en el palacio de Buckingham. Lo hizo con un diseño con el que abanderó la moda británica. Se trata de un vestido verde de Victoria Beckham. Un modelo de mangas cortas ligeramente acampanadas, bajo asimétrico y drapeado en la zona del abdomen que fue conjugado por la Reina con unos salones en azul marino bajo la firma de Nina Ricci y una cartera a juego de Magrit.

Acompañada por Felipe VI, remató el look con un broche de diamantes en forma de lazo, de la reina Sofía, y pendientes florales con zafiros. Al día siguiente, en la coronación, deslumbró con un conjunto personalizado por Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera. Un dos piezas rosa conformado por clásica chaqueta de cuello a la caja, hombros estructurados, manga larga, bajo tipo péplum, botonadura frontal y bordados tridimensionales.

Doña Letizia completó su segundo look con una falda midi de silueta recta. El cóctel de costura se elevó al máximo nivel con un exclusivo sombrero de sinamay cubierto con velo rosa de inspiración retro firmado por Balel, casa capitaneada por la madrileña Isabel Terroso. La construcción fue culminada con clutch chicle con cierre metálico en dorado Scala Insignia de Carolina Herrera, guantes en beige y zapatos de tacón destalonados a tono, también de la maison de lujo. En lo que a joyería se refiere, lució su habitual anillo de Coreterno y pendientes del joyero real, que pertenecieron a la reina Victoria Eugenia.