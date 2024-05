La reina Letizia acude al fútbol en Zaragoza con una chaqueta española de 'tweed' y pantalón blanco

Sábado muy significativo para la reina Letizia. Hoy, la Casa Real ha distribuido unas imágenes oficiales en conmemoración de su 20º aniversario de boda (que, en concreto, tendrá lugar el próximo miércoles 22 de mayo), en las que podemos verla (con zapatillas, su calzado cómodo del momento) junto al rey Felipe VI y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Sin embargo, no han sido las únicas fotografías en la que hemos podido verla, pues, en este 18 de mayo, también tenía un compromiso muy relevante en su agenda institucional: acudir a la final del Campeonato de España ‘Copa de Su Majestad la Reina’ de fútbol 2023/2024 entre los equipos del Barcelona y la Real Sociedad en el estadio de La Romareda en Zaragoza.

Una fórmula de estilo que le gusta especialmente en primavera

No es habitual ver a doña Letizia acudir a un estadio de fútbol para presenciar un partido. Sin embargo, no es la primera ocasión. De hecho, ya acudió a la 'Copa de la Reina' en 2019. Cinco años después, retorna a presidir este encuentro deportivo femenino y lo hace con un look de tendencia y que sigue los dictados de moda que le gustan en este mes de mayo: combinar una chaqueta de tweed de sellos español con pantalón blanco y zapatillas.

Esta fórmula estilística fue la que definió en las fotos oficiales que ha distribuido la Casa Real con motivo de 20º aniversario de boda. En ellas, luce una chaqueta de tweed en color fucsia de Mango, la misma que lució el pasado 6 de mayo (y también con pantalón blanco) durante el concierto EmociónArte en Madrid. Un look muy similar fue el que también lució el pasado el pasado 14 de mayo durante el acto conmemorativo del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en el Auditorio-Palacio de Congresos Príncipe Felipe en Oviedo, Asturias. Y continuando con esta combinación de chaqueta tweed y pantalón blanco, nos encontramos con su participación el 8 de mayo en el bicentenario de la policía nacional en el Palacio Real.

Su nueva chaqueta de tweed con sello español

En el estadio de La Romareda en Zaragoza, doña Letizia estrena una estilosa chaqueta de tweed multicolor en tonos naranja, morado y blanco que presenta botonadura frontal de cuatro botones, manga francesa y línea recta. Este modelo de la firma española Mirto (de la que tiene otra prenda de similar estilo) lo ha combinado con un pantalón blanco de corte pitillo y unas zapatillas blancas (el modelo Geo Court III de Vivobarefoot, que estrenó el 7 de mayo de 2024), pues, desde que sufriera una lesión en su pie derecho (se fracturó una falange próxima al dedo central), este se ha convertido en su calzado estrella. Como joyas, luce su anillo de Coreterno y unos pequeños pendientes de aro.

Los looks previos de la reina Letizia para ir al fútbol

El 20 de agosto de 2023, la reina Letizia, junto a la infanta Sofía que lucía camiseta de rayas marineras, acudió al Accord Stadium de Sídney (Australia) para presenciar la final del Mundial de Fútbol Femenino entre las selecciones de Inglaterra y España, en la que resultó ganadora el combinado nacional. Para la ocasión, doña Letizia estrenó un traje rojo de Hugo Boss que combinó con un top negro y unas botas de ante de LT, que tiene en su calzador desde enero de 2023.

Otra cita con el fútbol femenino en la que hemos podido ver a doña Letizia fue en la ‘Copa de Su Majestad la Reina’ el 11 de mayo de 2029 cuando acudió al encuentro entre las jugadoras del Atlético de Madrid y la Real Sociedad en Granada. En este acto, la Reina rescató de su vestidor una chaqueta tipo chaleco con cremalleras laterales en los bolsillos de Felipe Varela. La combinó con un pantalón básico en color negro y unas salones destalonados.