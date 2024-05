La reina Letizia recupera su chaqueta española de 'tweed' con botones-joya

A pesar de haberse fracturado un dedo del pie derecho el pasado fin de semana, la reina Letizia no ha querido anular ni modificar ninguno de sus actos oficiales de la semana, la cual está siendo, además, bastante intensa a nivel de trabajo. Eso sí, esta lesión le está obligando a llevar zapatillas con todos sus looks, aunque eso no significa que haya renunciado a su estilo ni elegancia. Después de acudir anoche a una de sus citas imprescindibles cada año, los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil El Barco de Vapor y Gran Angular, con un impecable traje de chaqueta firmado por Victoria Beckham para Mango, hoy ha presidido junto al rey Felipe al acto central conmemorativo del bicentenario de la policía nacional en el Palacio Real de Madrid. Como era de esperar -y como le tocará hacer las próximas semanas hasta que se encuentre recuperada- ha apostado por unas deportivas a sus pies.

Una vez más, doña Letizia ha reafirmado que es posible ir sofisticada y estilosa sin necesidad de subirse a unos tacones. En este caso, ha apostado por una chaqueta especial para atraer las miradas, una estrategia que parece estar siendo su preferida estos días para desviar la atención del calzado. Después de estrenar el lunes un diseño de tweed firmado por Mango, hoy recupera de su armario otro similar pero perteneciente a Uterqüe.

Se trata de una blazer estructurada con patrón cruzado confeccionada en un tejido texturizado decorado con un motivo de pata de gallo en clave XL. Para aportar un toque diferente y elegante, agrega doble botonadura de pedrería. Como decimos, la compró en la ya desaparecida casa española Uterqüe y su precio original era de 179 euros, aunque no tardó en agotarse. Para cederle el protagonismo, le ha sumado unos pantalones blancos rectos y ha estrenado unas zapatillas minimalistas en el mismo color.

Concretamente, ha apostado por el modelo Geo Court III de la casa Vivobarefoot, que produce en Portugal con cuero suace obtenido de forma consciente y está enfocada a la absoluta comodidad. Tal es así, que desde la firma destacan que sus modelos están enfocados incluso para personas acostumbradas a ir descalzas. Son las mismas deportivas que llevó ayer para acompañar su nuevo traje de Victoria Beckham para Mango, por lo que demuestra que son ideales tanto para eventos de día como para otros más formales, todo depende de cómo se combinen.

En cuanto al look de belleza, ha dejado su melenita suelta, lisa y peinada al lado. Como maquillaje, una opción luminosa centrada en realzar la jugosidad y el bronceado de la piel, así como destacar su mirada con un lápiz en tono vino. Como joyas, ha lucido unos sencillos pendientes de diamantes que iluminan el rostro, así como su inseparable anillo dorado de Coreterno.

