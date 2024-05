Guía práctica y recomendaciones si vas a asistir al concierto de Taylor Swift en Madrid

Los fans de Taylor Swift (34) ya cuentan las horas para poder ver a su cantante favorita en Madrid. Tras 13 años sin pisar suelo patrio, la intérprete estadounidense ofrecerá dos conciertos en el estadio Santiago Bernabéu durante los días 29 y 30 de mayo. Con las entradas completamente agotadas y la expectación por las nubes, la capital de España se blinda ante el terremoto que supone el fenómeno swiftie. A continuación, una guía detallada para disfrutar al máximo de esta experiencia sin complicaciones.

Calles cortadas en Madrid

Las fechas del concierto de Taylor Swift coinciden con miércoles y jueves, días lectivos y laborales. Por ello, si vives en Madrid - o bien si vas a desplazarte para el concierto - debes saber que se desplegará un dispositivo especial de seguridad que afectará a la circulación en varias calles. Concretamente, a partir de las 10.00 horas del miércoles quedará cortado el tráfico de vehículos y restringido el paso de peatones en la calle Padre Damián desde la plaza de los Sagrados Corazones hasta la Avenida Alberto Alcocer. Está previsto que en las próximas horas el Ayuntamiento de Madrid informe si habrá más cortes o cambios en las calles aledañas al estadio.

¿Cómo llegar al Santiago Bernabéu en transporte público?

Por comodidad, una de las opciones más demandadas para ir al concierto es el transporte público. Si quieres elegir el metro tienes varias alternativas: línea 10 con parada en Santiago Bernabéu; línea 9 con parada en la estación de Concha Espina (unos 6 minutos andando); y línea 8 con parada en Nuevos Ministerios (unos 11 minutos a pie). En lo referido a los cercanías las líneas C1, C10, C4B y C7 con parada en la estación de Nuevos Ministerios te dejarán a unos 10 minutos caminando del estadio del Real Madrid. De la misma manera, te puedes inclinar por los autobuses 14, 27, 40, 43, 120, 147 y 150, siempre teniendo en cuenta los cortes de tráfico y los posibles atascos ocasionados por estos.

Si por el contrario vas en tu propio coche, debes saber que no podrás aparcar en el parking del estadio porque no está disponible. En los alrededores del templo merengue hay algunas opciones gratuitas como la calle Crevillente y también zonas de pago como el parking del Palacio de Congresos y los APK2 de General Perón 32.

Horarios del concierto

El concierto de la artista de éxitos como Style, Lover y Love Story comienza a las 18.45 horas. Sin embargo, es recomendable estar con tiempo puesto que las puertas del recinto se abrirán a las 16.30 horas. Aquellas personas que tengan el ticket Early Entry (entrada anticipada) tendrán el privilegio de acceder al Santiago Bernabéu antes, concretamente de 15.00 a 15.45 (si no están a esas horas tendrán que esperar a las 16.30 como el resto de asistentes). En la parte baja de las entradas viene el número de la puerta por la que tendrás que pasar junto a la sección y número de la localidad que tienes asignada. No puedes olvidar que necesitarás el DNI de la persona que realizó la compra, el email de dicha compra y un móvil con internet y la aplicación de Ticketmaster con el código QR, puesto que no se admiten capturas de pantalla.

¿Qué puedes y qué no puedes entrar al concierto?

Una vez dentro del recinto también existen ciertos objetos prohibidos. No se puede entrar con posters o carteles con un tamaño superior a un folio A3; maletas o mochilas de más de 10 kilos (tus pertenencias la tendrás que guardar en un bolso con un máximo de 44 cm de ancho, 22 cm de largo y 15 cm de profundidad); cascos; instrumentos que emitan ruido como trompetas o silbatos; vestuario que puedan molestar o dificultar la visión de las personas de tu alrededor; comida; envases de cualquier material cuya capacidad supere los 50 centilitros (tan solo se permite llevar agua en botellas de plástico transparentes); bebidas alcohólicas; aerosoles; perfumes; botes de humo; artículos peligrosos como armas o cosas afiladas; patines y patinetes; y muletas sino es con un certificado médico.

Así mismo no se permiten aparatos digitales como cámaras fotográficas profesionales; cámaras de vídeo; GoPros; dispositivos de grabación de audio; trípodes; ordenadores portátiles; tablets; libros electrónicos; e iPads. Eso sí, podrás hacer uso de tu teléfono móvil personal e inmortalizar con él los momentos más inolvidables de las actuaciones de la chica de oro de la industria musical.

Los fan zones

Desde hace varios días, hay personas que acampan cerca del Santiago Bernabéu para coger el mejor sitio para ver a su ídolo. Pero, además, desde el martes 28, se encuentran disponibles dos fan zones (puntos de encuentro para conocerse y hacer más amena la espera cantando o intercambiando pulseras de la amistad) con aseos, bebida y artículos de merchandising. Uno de ellos enfrente del estadio y el otro en el parque de San Fernando (cruce de la calle Alcocer con calle Doctor Fleming).

Un souvenir de recuerdo

En un evento tan multitudinario no pueden faltar los puntos de merchandising para que los admiradores de Taylor Swift se lleven a casa un recuerdo de esta noche tan especial. Desde el martes 28 hay tres tiendas de souvenirs instaladas en el Paseo de la Castellana 160, Plaza Pablo Ruiz Picasso 2 y Avenida de Concha Espina 1. El precio de estos pósters, camisetas, etc oscila entre los 45 y los 80 euros.

