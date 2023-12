2023, el año que Taylor Swift se coronó reina del pop: de su exitosa gira internacional a su nuevo amor

2023 ha sido un año lleno de grandes alegrías para Taylor Swift, tanto en el terreno profesional como en el personal. En los últimos 12 meses, la intérprete estadounidense ha dado comienzo a una gira internacional, ha relanzado los álbumes Speak Now y 1989, y, por supuesto, se ha vuelto a enamorar. A continuación, repasamos con detalle todas las claves que han convertido a la cantante de 33 años en la chica de oro de la industria musical.

The Eras Tour

Taylor Swift se ha hecho una mujer adulta junto a su público. Lanzó su primer disco en el 2006, cuando tan solo tenía 16 años. Para celebrar esta casi mayoría de edad, la cantante ha decidido recorrer el mundo con The Eras Tour, una gira en la que interpreta los éxitos más populares de sus diferentes álbumes: Taylor Swift (2006); Fearless (2008); Speak Now (2010), Red (2012); 1989 (2014); Reputation (2017); Lover (2019); Folklore (2020); Evermore (2020); y Midnights (2022).

Los fans españoles de la artista también están de enhorabuena, ya que Taylor Swift aterrizará en nuestro país el próximo 30 de mayo. La cita tendrá lugar en el estadio Santiago Bernabéu (Madrid). Un recital que ha causado una gran expectación porque es la primera vez en doce años que la intérprete pisa suelo patrio, y, como no podía ser de otra manera, las entradas se agotaron en cuestión de minutos.

Aquellos que no tengan la oportunidad de ver a su ídolo en directo también van a poder disfrutar de los conciertos, ya que en los cines de todo el mundo se proyecta la película documental Taylor Swift: The Eras Tour. Con casi tres horas de duración, este largo ha batido récords, porque, en el fin de semana de su estreno, ya recaudó 128 millones de euros destronando a This Is It de Michael Jackson que en 2009 hizo una taquilla de 74 millones.

Speak Now y 1989 Taylor’s Version

Taylor Swift está regrabando todos sus discos anteriores al 2018. Esto se debe a la disputa entre la cantante y el empresario musical Scooter Braun, que en el citado año adquirió la compañía Big Machine Label Group con la que originalmente trabajaba la artista y tenía los derechos de autor de todos sus álbumes y canciones.

Taylor manifestó públicamente que no quería trabajar con el manager y decidió que iba a grabar de nuevo sus temas para que él no se pudiera lucrar económicamente de ella. Poco a poco, la artista ha ido relanzando sus discos con el nombre de Taylor’s Version (la versión de Taylor pues los monta en su propia discográfica). Este 2023, le ha tocado el turno a Speak Now y 1989, que contienen singles tan exitosos como Dear John, Enchanted, Styles (dedicado a Harry Styles con el que tuvo un romance), Wildest Dreams, Shake It Off y Blank Space.

La mujer más poderosa del mudo del espectáculo

Obviamente, estos éxitos profesionales se traducen en grandes cantidades de dinero. Taylor Swift tiene capacidad para provocar cambios en las tendencias económicas de un país. Muchas zonas de Estados Unidos en proceso de recesión han visto cómo sus índices de riqueza han aumentado gracias a ella, ya que las ciudades por donde pasa llenan sus hoteles con fans que también hacen gasto en otros comercios locales como los restaurantes.

El presidente Justin Trudeau llegó a pedir a la cantante que no se olvidase de su país en The Eras Tour. “Hay lugares de Canadá a los que les encantaría tenerte. No hagas que este sea un verano cruel (una referencia a su canción Cruel Summer). Estamos deseando verte pronto”. Por todo ello, Taylor está considerada la mujer más poderosa del mundo del espectáculo y está en los 100 primeros puestos del ranking de las personas más ricas del planeta.

Premios, premios y más premios

Un dominio que también se manifiesta en las galas de premios. En los últimos 365 días, entre otros, Taylor se ha llevado a casa el reconocimiento IFPI por ser la artista con más ventas del año; dos Nickelodeon Kids' Choice Awards; seis I Heart Awards; un 40’s Music Award de los 40 principales; nueve MTV Video Music Awards; tres MTV Europe Music Awards; y diez Billboard Music Awards.

Travis Kelce, su nuevo amor

Es innegable, Taylor Swift está de nuevo enamorada. La cantante no se esconde y le gusta presumir de amor con el jugador de fútbol americano Travis Kelce allá donde va. Ambos se conocieron en un concierto de la artista. El deportista le quiso regalar una pulsera de la amistad tras el recital, pero ella no le pudo atender porque se encontraba en su camerino descansando. Sin embargo, no se rindió en su intento y le invitó a uno de sus partidos. “Le dije: te he visto en el escenario, ahora tienes que venir tu al estadio y a ver cuál de los dos es más guay”, confesó él en una entrevista en The Pat McAfee Show.

Desde entonces, son inseparables. Siempre que sus ajetreadas agendas profesionales se lo permiten, comparten divertidos planes como citas nocturnas en los locales más de moda de Nueva York. Además, son fans el uno del otro. Taylor se deja la voz animando a su chico en los terrenos de juego (encuentros que disfruta junto a su grupo de amigos conformado por celebrities como el matrimonio de Blake Lively y Ryan Reynolds) y Travis lo da todo bailando al ritmo de los sencillos de su chica. ¿Se vienen nuevas canciones repletas de romanticismo?