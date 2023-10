El fenómeno Taylor Swift sigue imparable: nuevo récord mundial con su película 'The Eras Tour' La cantante americana desbanca a Michael Jackson, con 'This is it' en la historia de documentales de conciertos llevados al cine

Loading the player...

Taylor Swift ha roto un récord mundial con el lanzamiento de su película documental 'Taylor Swift: The Eras Tour', de casi tres horas de duración, con la que puede verse al completo cómo es uno de los conciertos de esta gira en la que ha repasado sus más de 17 años de carrera. Según datos de AMC, BoxOfficeMojo, la película ha arrasado en su estreno a nivel mundial, después de haberse visto en los cines de Estados Unidos. Solo durante el fin de semana de su estreno, la cinta ha recaudado la cantidad de casi 128 millones de euros, destronando el récord para una película de concierto que hasta ahora ostentaba 'This is it' de Michael Jackson (2009), que conseguía entonces 74 millones de euros. Pero, este no es el único récord conseguido por la solista americana convertida en la artista femenina con más álbumes números uno de la historia. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Taylor Swift, acompañada de su pandilla de 'celebrities', el talismán de la suerte de Travis Kelce

Taylor Swift le presta su casa de Nueva York a Sophie Turner en plena batalla con Joe Jonas