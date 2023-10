Taylor Swift, acompañada de su pandilla de 'celebrities', el talismán de la suerte de Travis Kelce

Todo apunta a que el romance de Taylor Swift y Travis Kelce (32) va viento en popa. La cantante de 33 años ha acaparado todo el protagonismo en el estadio MetLife de Nueva Jersey al ser la fan más entregada del Kansas City Chief, el club de su chico. Tal y como muestran estas fotografías, la vocalista, con una gran sonrisa en su rostro, no paró de saltar, repartir abrazos a otros aficionados y brindar durante las casi tres horas que duró el enfrentamiento. Sin duda, Taylor fue el mejor talismán de la suerte para el equipo que se alzó con la victoria al vencer 23-20 a los Jets.

Además, en esta ocasión la popular artista ha estado acompañada en el palco por un nutrido grupo de amigos, del que forman parte celebrities como Ryan Reynolds (42), Blake Lively (36) , Hugh Jackman (54) y Sophie Turner (27), a la que Taylor le está brindando su apoyo incondicional en su controvertido proceso de divorcio de Joe Jonas. Con todos ellos compartió una distendida charla mientras les explicaba en qué consistían los movimientos que se estaban realizando en el terreno de juego.

Tras finalizar el apasionado encuentro, las chicas de la pandilla se desplazaron hasta Nueva York para disfrutar de un divertido plan. Primero las artistas se deleitaron con una deliciosa cena en la Gran Manzana y prolongaron la noche en ‘la ciudad que nunca duerme’ acudiendo a una fiesta. Por este motivo, no se pudo ver a los enamorados salir juntos del túnel de vestuario, como sí hicieron la pasada semana entre gestos tiernos y miradas de complicidad. Travis, por su parte, también estuvo con sus compañeros celebrando el triunfo de la jornada.

Taylor Swift reina del estilo ‘comfy’

Para esta cita deportiva la intérprete de You Belong With Me ha lucido un conjunto sencillo y cómodo a la par que favorecedor. El look estaba compuesto por unos shorts vaqueros con tachuelas, un jersey básico negro, una sobrecamisa de efecto piel, unas botas de tacón de caña alta y varias joyas plateadas. En lo referido al maquillaje destacan sus característicos labios rojos y unas sombras ahumadas que resaltan sus ojos azules.

¿Cómo se conocieron Travis y Taylor?

Al parecer la historia de amor de Travis y Taylor comenzó en uno de los conciertos de la cantante de la gira Eras Tour. El deportista le quiso regalar una pulsera de la amistad tras el recital, pero la vocalista no le pudo recibir en su camerino porque tenía que descansar. Sin embargo, él no se rindió y le invitó a uno de sus encuentros. “Le dije: te vi en el escenario ahora tienes que venir tú a un partido y ver cuál de los dos es más guay”, bromeó en The Pat McAfee Show.

