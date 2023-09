Las imágenes de Taylor Swift que alimentan los rumores de romance con Travis Kelce

Los rumores llevan varios días circulando. A los seguidores de Taylor Swift les encanta verla enamorada y desde luego las últimas imágenes de la artista parecen apuntar en esa dirección. A sus 33 años, la cantante ha alimentado las especulaciones que la rodean en los últimos días sentándose en las gradas del Arrowhead Stadium, en Kansas (Estados Unidos). En el terreno de juego se medían dos equipos de la liga de fútbol americano, los Chigago Bears y los Kansas City Chiefs, conjunto este último en el que juega Travis Kelce, a quien se relaciona con la artista. Por si su presencia no enviara ya un mensaje, Taylor estaba acompañada por la madre de Kelce dejando patente que ya se conocen.

El comentado vídeo de Taylor Swift cantando empapada bajo la lluvia durante más de 3 horas de concierto

La artista, que ha puesto al país en pie en los conciertos de su gira The Eras Tour, no tiene problemas en mostrarse espontánea y emocionada cuando la ocasión lo requiere. El partido desde luego provocó en ella todo tipo de reacciones como se puede ver en las fotografías. Alegría, nervios y sobre todo una explosión de entusiasmo cuando Travis Kelce anotó un touch down que dio la victoria definitiva a su equipo. La naturalidad de Taylor, que quedó de sobra reflejada en sus gestos y su imborrable sonrisa, volvió a aparecer cuando abandonó el estadio. ¡Y no lo hizo sola!

Quienes esperaban a los jugadores en los túneles de los vestuarios la vieron salir con Travis Kelce. Con normalidad, una sonriente Taylor sonrió y saludó a quienes estaban grabando estas imágenes. No iban cogidos de la mano o del brazo, pero sí caminaban juntos, mostrando una cierta complicidad que, tal y como lo ven los fans, confirma las especulaciones que llevan semanas circulando. Fue el propio Kelce quien la invitó al encuentro. “Le dije: Te vi en el escenario en Arrowhead, tienes que venir tú a verme en el mismo recinto a ver cuál de los dos es más guay” comentó el deportista en The Pat McAfee Show.

Él fue a uno de los conciertos de Taylor

Los comentarios que rodean a la pareja surgieron hace algunas semanas. Parece que el jugador fue a uno de los conciertos de Taylor y trató de regalarle una pulsera de la amistad con su número. “Me sentí decepcionado porque ella no habla antes ni después de los conciertos pues tiene que cuidarse la voz para los shows” dijo él en declaraciones al podcast New Heights, donde explicó que le dolió no poder entregarle el regalo que había preparado para ella. Travis Kelce tiene también 33 años y comenzó a jugar en la NFL en 2013. A lo largo de estos años se ha consolidado como uno de los mejores jugadores de su equipo, con quien ha ganado además dos Super Bowl.

La última relación que se le atribuyó a Taylor Swift fue con Matty Healy, vocalista del conjunto musical The 1975, noviazgo que habría comenzado después del final de la relación de Taylor con Joe Alwyn, con quien salió durante seis años. Travis, por su parte, tuvo una relación de idas y venidas con la modelo Kayla Nicole que duró cinco años. Rompieron el pasado mes de mayo de 2022.