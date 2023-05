Taylor Swift, ¿enamorada de nuevo un mes después de su ruptura con Joe Alwyn?

El pasado mes de abril sucedió lo inesperado. Taylor Swift, de 33 años, y su novio Joe Alwyn, de 32, rompieron después de seis años de discreta relación, un noviazgo que incluso había dado un paso más hacia el compromiso. Esta separación dio la vuelta al mundo dejando a los seguidores de la pareja atónitos, pues no habían dado ninguna pista acerca de una posible crisis en su relación. Sin embargo las sorpresas no se han terminado ahí. Ahora, cuando no ha pasado un mes desde que rompieran, los rumores apuntan a que el corazón de Taylor vuelve a estar ocupado. El afortunado es el músico británico Matty Healy, vocalista del conjunto The 1975 y de 34 años, cuyo camino se habría cruzado con el de la intérprete hace ya algunos años.

Parece que ambos se conocieron en 2014 y habrían salido durante un breve periodo de tiempo, aunque entonces la relación no avanzó. En aquella época le intérprete desmentía el romance pero sí admitía que se escribían muchos mensajes. Por el momento la pareja no se ha pronunciado, pero algunas especulaciones apuntan a que quizá el próximo fin de semana aparezcan juntos durante el concierto que tiene Swift en Nashville, como apunta The Sun. La expectación por ver a la nueva pareja es máxima, sobre todo después de que se fechara el inicio de este noviazgo hace dos meses. Parece que la relación con Alwyn estaba rota desde el mes de febrero así que Healy habría llegado a su vida poco después.

El artista es el hijo de la actriz y presentadora del programa Loose Women, Denise Welch, y el actor de la comedia titulada Benidorm, Tim Healy. Actualmente el conjunto en el que toca está en medio de una gira titulada At Their Very Best, mientras que Taylor está en la parte americana de su gira The Eras Tour. A pesar de la distancia que les separa parece que la comunicación entre ambos es constante pues el teléfono e Internet se habrían convertido en sus mejores aliados. Hace apenas una semanas a quiénes sí se vio juntas es a Taylor y Denise, la madre del músico, pues ambas coincidieron en uno de los conciertos de The 1975 en el London O2 Arena.

La presencia de Taylor en aquel show no era casual pues la artista actuó por sorpresa junto al grupo, con el que además había colaborado para algunos temas de su álbum Midnights, aunque finalmente no fueron publicados. En las últimas semanas el nombre de Taylor Swift ha estado en boca de todos tras una loca teoría que la relacionaba con el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso. Los seguidores utilizaron el número 33 para unirles, una curiosa historia que fue incluso comentada con simpatía por el español, que ha hecho varias bromas al respecto.

El noviazgo entre Taylor Swift y Joe Alwyn comenzó en 2016, una relación discreta de la que poco han hablado sus protagonistas. Lo poco que se ha podido saber en estos seis años de amor ha sido a través de las canciones que la artista le ha dedicado al intérprete de la película La favorita (2018). Se dijo incluso que se habían comprometido, unos planes que se rompieron a principios de este año.