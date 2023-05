El nuevo guiño de Fernando Alonso a Taylor Swift que se ha hecho viral

En el mundo virtual siempre surgen rumores de todo tipo. Los fans lanzan hipótesis, suposiciones y teorías que a veces se terminan cumpliendo, pero otras muchas veces no tienen nada que ver con la realidad. Por eso está generando tanto interés la noticia que desde hace días relaciona a Fernando Alonso, de 41 años, con Taylor Swift, de 33. Para muchos de sus seguidores se trata de algo totalmente inventado (e incluso absurdo) pero hay otros que están investigando sus últimos movimientos porque se han dado cuenta de que algo pasa...

Pese al revuelo que se ha generado, la cantante estadounidense no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, el piloto de Fórmula 1 no ha dudado en participar en el juego y no hace más que alimentar los rumores. El deportista asturiano ha utilizado su cuenta personal para compartir algunos vídeos en los que juega al despiste y este fin de semana lo ha vuelto a hacer.

Mientras estaba haciendo ejercicio en el gimnasio, Fernando no ha dudado en utilizar su teléfono para grabar el momento en el que sonaba la canción 22 de Taylor Swift. Además, se le ve guiñando un ojo y sonriendo mientras hace pesas. "Estoy levantando 22", ha escrito el piloto junto a un emoticono en su perfil de TikTok. ¿Qué querrá decir con este mensaje?

"Por favor, necesitamos saber", "Me voy a hacer Swiftie por ti, Fernando", "No aguanto más", "Enséñale español", "Fernando y Taylor en un mundo paralelo", "Él sabe lo que hace", "Me lo estoy creyendo demasiado", "Esto ya se está saliendo de control" o "No sigas jugando con nosotros", son algunos de los comentarios que le han dejado sus fans.

Los rumores han llegado a todos los rincones del mundo y muchos medios se han hecho eco de la noticia. Incluso ha llegado a las pistas de Fórmula 1, ya que hace unos días una periodista hizo un juego de palabras al preguntarle al piloto: "¿Swift es una transferencia bancaria o algo más?", dijo haciendo referencia al número que se utiliza para identificar al banco receptor de una transferencia internacional. Fernando no pudo evitar reírse ante la ocurrencia de la reportera, pero solo dijo: "No comento nada". Eso sí, reconoció que la pregunta estaba muy bien pensada.

Hay que recordar que tanto Fernando como Taylor han estrenado soltería recientemente. El piloto de Fórmula 1 anunció su ruptura con Andrea Schlager mediante un comunicado conjunto en el que aseguraban que: "Hemos tenido la suerte de compartir un tiempo fantástico juntos y continuará siendo así, pero con una diferente forma de afecto". Fernando y la periodista austriaca comenzaron a salir hace justo un año y su presentación oficial como pareja se produjo en mayo de 2022.

Por su parte, la intérprete de Shake it off, Blank space o Bad blood puso punto y final a su noviazgo con el actor Joe Alwyn tras seis años de amor. Desde que empezaron a salir juntos, siempre mantuvieron su relación alejada de los focos y era muy poco habitual verles juntos. Ahora, Taylor ha comenzado una nueva etapa y está totalmente volcada en su carrera musical y su regreso a los escenarios con la gira 'The Eras Tour'.