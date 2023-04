Taylor Swift y Joe Alwyn rompen su relación después de 6 años juntos La noticia se ha dado a conocer mientras la cantante se encuentra en la mitad de su gira 'The Eras'

La vida de Taylor Swift ha dado un vuelco. Pero no profesionalmente, sino sentimentalmente. Y es que, la cantante y su novio Joe Alwyn han roto su relación, tal y como ha anunciado este sábado el portal americano Entertainment Tonight, y más tarde lo confirmaba la revista People. Una información que ha pillado por sorpresa a los seguidores de ambos, ya que en las últimas semanas este medio aseguraba que la pareja se estaba fortaleciendo: "Joe viajará con ella cuando pueda. Son geniales juntos. Joe es un gran apoyo para su carrera", dijo un amigo del actor a People. Además, el pasado verano recibíamos la noticia de su compromiso, el cual mantuvieron en secreto durante unos meses, según The Sun.

VER GALERÍA

Taylor Swift se apunta a la tendencia de la capucha para su gran noche

Por el momento, y a pesar de saltar la noticia, ninguno de los dos ha confirmado la ruptura. Algo que no es de extrañar, ya que tanto Taylor como Joe llevaban su relación en la más profunda discreción, desde que su noviazgo comenzase en 2016. De hecho, lo poco que se ha podido saber en estos seis años de amor ha sido a través de las canciones que la artista le ha dedicado al intérprete de la película La favorita (2018). Al parecer, fuentes consultadas por ET apuntan a que la relación ha terminado de manera amistosa y "nada dramática".

VER GALERÍA

La increíble boda de una pareja ¡en pleno concierto de Taylor Swift!

La ruptura ha sucedido en medio de la gira The Eras que Taylor Swift está llevando a cabo por Estados Unidos. Tal y como aseguran desde el portal americano, este sería el principal motivo por el que Joe Alwyn no ha acudido a ninguno de los últimos conciertos de la cantante, evidenciando así que la relación ya estaba rota. Una curiosidad del álbum de estudio que lanzó Taylor el pasado mes de octubre, Midnights, es que la canción que abre el disco, Lavender Haze, está inspirada en su relación con el actor: "Si estabas en la neblina de lavanda significaba que estabas en ese resplandor de amor que todo lo abarca. Me pareció muy bonito", aseguraba la artista.

VER GALERÍA

Además, la canción habla de ignorar los comentarios y rumores que vienen de fuera y que pueden llegar a enturbiar una relación: "Como en mi relación durante seis años, hemos tenido que esquivar rumores raros, cosas de la prensa rosa y simplemente lo ignoramos. Esta canción trata del acto de ignorar esas cosas para proteger las verdaderas", señalaba en su día la propia Swift.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Taylor Swift en dos giros radicales: la niña que se convirtió en villana y ahora es un gigante de la industria

Una relación de lo más discreta

Durante estos seis años en los que Taylor Swift y Joe Alwyn han estado juntos, la pareja siempre ha intentado mantenerse al margen de los focos, a pesar de los rumores y especulaciones a los que han tenido que hacer frente. En todo este tiempo de discreción, el actor terminó hablando de cómo estaban llevando su privacidad a los dos años de estar saliendo: "Entiendo la curiosidad de la gente sobre el mundo en que vivimos, sobre la vida privada de las personas. Bueno, no lo entiendo, pero sé que existe”, reveló Alwyn en una entrevista con Total Film. "Para mí, simplemente no siento que sea algo que quiera ofrecer", sentenció.