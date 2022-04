¿Por qué Taylor Swift y Joe Alwyn siguen manteniendo su relación en privado?

Su vida sentimental siempre ha estado en el punto de mira, pero desde hace algo más de cinco años Taylor Swift se ha convertido en el mejor ejemplo de discreción y privacidad. Fue entonces, allá por finales de 2016 y tras una consecución de sonadas rupturas amorosas, cuando comenzó su relación con Joe Alwyn, aunque la fecha, como muchos otros detalles de su noviazgo, permanecen siendo un misterio. Y precisamente esa decisión de mantenerse alejados de los medios parece haber sido el éxito de su romance, con el que Taylor ha encontrado la estabilidad y la calma que tanto buscaba. Recientemente, el propio actor ha explicado cuáles fueron los motivos que les llevaron a tomar esta determinación, un acuerdo mutuo en el que se mantienen firmes.

"Vivimos en una cultura cada vez más intrusiva... Cuanto más das -y honestamente, aunque no lo hagas- más te quitan", explicaba el protagonista de Mary Queen of Scots a la edición británica de la revista Elle. Según aclara el propio Joe, "no es porque quiera protegerme y mantenerme en privado, es más bien una respuesta a otra cosa", refiriéndose a ese intrusismo del que hablaba después. Opinión que comparte con su pareja, quien hace ya dos años ofrecía unas declaraciones similares al diario británico The Guardian: "He aprendido que si lo hago (compartir su relación con público y la prensa), la gente piensa que está abierta a discusión, y no es así", explicaba Taylor entre risas. Una fórmula que le ha permitido mantener su relación más larga hasta la fecha, que incluso recientemente ha dado lugar a rumores de boda.

- Taylor Swift revela por qué Jake Gyllenhaal rompió con ella y lo mucho que le dolió

El actor se ha convertido además en fuente de inspiración para la cantante, con la que ha colaborado como compositor de algunas de las canciones que componen sus discos Folklore y Evermore. Lo ha hecho usando el pseudónimo William Bowery, haciendo referencia al hotel (Bowery) en el que se dejaron ver juntos por primera vez, durante el after party de un concierto de Kings of Leon. El nombre del pseudónimo, cuya identidad reveló la propia Taylor a finales de 2020, podría ser un homenaje al abuerlo de Joe, llamado William, que de hecho era compositor.