Analizamos los mensajes de Taylor Swift a sus ex y su novio en su nuevo disco

El esperado disco número 11 de Taylor Swift ya está en el mercado y los fans están enloquecidos. The Tortured Poets Department cuenta con más de 30 canciones que los seguidores de la intérprete ya corean (salieron primero 16 y horas más tarde otras quince, sorprendiendo a los fans) y que tienen mensajes dirigidos a exnovios con nombre y apellido. No es la primera vez que Taylor hace referencia a sus ex en sus melodías pues el amor siempre ha estado entre las cosas que la inspiran. En este caso vuelve a hacer referencia a esta faceta más personal de su vida en sus letras, entre las que se cuela además una que hablaría también de su relación con Travis Kelce, deportista que ocupa ahora su corazón. Repasamos los mensajes que la artista ha incluido en su TTPD, como se ha bautizado ya al trabajo, y a quién van dirigidos.

Las dedicatorias a Joe Alwyn

Con el título ya se apunta a su ex Joe Alwin, con quien empezó a salir en 2016 y junto al que estuvo seis años. Su relación estuvo marcada por una gran discreción, aunque se dijo que su ruptura habría estado motivada por los problemas que tenía el actor para lidiar con la fama de la cantante. El título es similar al nombre del chat que tenía Alwyn con sus amigos, The Tortured Man Club. En la presentación que hizo Taylor del álbum lo describió como "una antología que refleja eventos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista en el tiempo, uno que fue a la vez sensacional y doloroso". Añade que "este período ya ha terminado y el capítulo está cerrado y tapiado". "No hay nada que vengar, ni cuentas que ajustar una vez que las heridas han sanado (…) Creo firmemente que nuestras lágrimas se vuelven sagradas en forma de tinta. Una vez que hayamos contado nuestra historia más triste, podremos liberarnos de ella. Y luego lo único que queda es la poesía torturada". Esta parece la primera pista de la artista sobre la temática del disco y su ruptura con Alwyn. Pero hay más.

So long, London

"Hasta luego, Londres, encontrarás a alguien", canta Taylor. La melodía es como una despedida de la ciudad en la que se sintió como en casa junto al actor británico Joe Alwyn. La artista dejó Estados Unidos para instalarse con el actor en la capital británica, de la que se marchó tras su ruptura. "Dejé todo lo que conocía, tú me dejaste en la casa junto al páramo".

Loml

Swift y Alwyn se enfrentaron en varias ocasiones a los rumores de compromiso, especulaciones que nunca confirmaron. En esta canción parece confirmar que nunca se lo plantearon. "Me hablaste en privado / anillos que hablan y cunas que hablan / ojalá pudiera olvidar cómo casi lo tuvimos todo".

I Can Do it With a Broken Heart

El Eras Tour de Taylor arrancó en marzo de 2023, un par de semanas antes de que se confirmara la ruptura de la artista y el actor. Aunque ella desplegó toda su energía en el escenario, esta canción refleja que no estaba atravesando un buen momento anímico. "Luces, cámara, sonrisa / incluso aunque te quieras morir (…) Me rompía en pedazos mientras el público coreaba ‘más’".

The Smallest Man Who Ever Lived

Parece reflejar de nuevo cómo le afectó la ruptura con Joe. "Ni siquiera quiero que vuelvas, solo quiero saber / si el objetivo era apagar mi brillante verano". La primera parte de su exitoso tour recorrió Estados Unidos desde marzo hasta agosto de 2023.

Mensajes para Matt Healy

Taylor y Matt no salieron nunca de manera oficial ni se dejaron ver juntos en público, aunque sí se les pudo ver besándose en Casa Cipriani, en Nueva York, en mayo de 2023, semanas después de la ruptura con Alwyn. En la canción que da título al álbum, Taylor parece referirse al también cantante cuando dice: "Tú fumabas y luego te comías siete tabletas de chocolate / decidimos que Charlie Puth tenía que ser un artistas más famoso / te acariciaba la cabeza mientras te quedabas dormido / como un golden retriever tatuado". El vocalista de The 1975 de vez en cuando fuma mientras está tocando en directo y tiene muchos tatuajes, además el conjunto tiene un single que se titula Chocolate.

Guilty As Sin?

Los fans también dicen que está dedicada a Healy. Taylor canta que sus pensamientos sobre una persona son "fantasías fatales" y admite que esa persona sin nombre y ella ya han estado juntos en su mente. "¿Qué ocurre si él escribe mía en mi pierna solo en mi cabeza?" canta.

Down Bad

Trata sobre la pérdida y la ruptura con alguien con quien Taylor comparte un "amor cósmico". Aunque podría hacer referencia a otras exparejas de Taylor, los fans apuntan a Matt porque ella describe a su examante como "hostil" y dice que se expone de manera poco decente. Healy se ha visto en alguna ocasión envuelto en cierta controversia por ejemplo por un episodio con un guardia de seguridad al que besó y una participación en un podcast que tuvo comentarios racistas acerca del compañero de Swift, Ice Spice.

I Can Fix Him (No Really I Can)

La cantante se refiere a una relación con alguien polémico en este tema. "Menean la cabeza diciendo 'que Dios la ayude' cuando les cuento que es mi chico. Pero vuestro buen señor no necesita mover un dedo / puedo cambiarle, de verdad que puedo" canta.

Las palabras que dedica a su nuevo amor, Travis Kelce

En este trabajo hay un espacio reservado para Travis, el nuevo amor de Taylor con quien en los últimos meses ha protagonizado las imágenes más románticas. Es en la canción The Alchemy donde hace referencias deportivas que la conectan con el deporte que practica Kelce, el fútbol americano. Habla de touchdowns, equipos, banquillos, puntos ganadores y trofeos así que los fans lo ven clarísimo. "Cuando aterrice llamo a los aficionados" canta.

La lista completa de canciones del disco es esta (en algunas ediciones se incluyen temas versionados e instrumentales):

1. Fortnight (feat. Post Malone)

2. The Tortured Poets Department

3. My Boy Only Breaks His Favorite Toys

4. Down Bad

5. So Long, London

6. But Daddy I Love Him

7. Fresh Out The Slammer

8. Florida!!! (feat. Florence + The Machine)

9. Guilty As Sin?

10. Who's Afraid Of Little Old Me

11. I Can Fix Him (No I Really Can)

12. loml

13. I Can Do It With A Broken Heart

14. The Smallest Man Who Ever Lived

15. The Alchemy

16. Clara Bow

17. The Black Dog

18.Imgonnagetyouback

19.The Albatross

20. Chloe or Sam or Sophia or Marcus

21.How Dit It End?

22.So High School

23.I Hate It Here

24.thanK you alMee

25. I Look in People's Windows

26.The Prophecy

27.Cassandra

28.Peter

29.The Bolter

30.Robin

31.The Manuscript