¡Inseparables! Las imágenes de Taylor Swift con su nuevo novio, el músico Matty Healy

Desde hace días, los fans de Taylor Swift no hablan de otra cosa. Parece que la cantante vuelve a estar enamorada y los rumores han cobrado fuerza después de ver las últimas imágenes que ha protagonizado. El lunes por la noche, la artista estadounidense, de 33 años, salió del estudio de grabación junto al que dicen que es su nuevo amor: el músico Matty Healy. Lejos de esconderse, los cantantes abandonaron juntos el local rodeados de una nube de fotógrafos.

Después de disfrutar de una fiesta con mucha música, ambos artistas salieron de 'Electric Lady', los estudios que fueron creados por el guitarrista Jimi Hendrix en el año 1970. Taylor, a la que vimos muy sonriente, llevaba una sudadera XXL de color morado y gris, minifalda vaquera y zapatillas béis; mientras que Healy iba vestido completamente de negro.

En esta velada nocturna no estuvieron solos, sino que les acompañaron varios amigos entre los que se encontraban Florence Welch y Margaret Qualley y su novio Jack Antonoff, que lleva colaborando con Swift mucho tiempo. También estaban presentes el cineasta Adam Goldberg, el actor Christopher Abbott o el rapero y productor discográfico Kendrick Lamar, que trabajó con la cantante en su éxito Bad Blood.

No hay duda de que se han convertido en la pareja de moda. La intérprete de éxitos como Bejeweled o Shake it off ha disfrutado de varias citas con el vocalista del grupo The 1975. Hace solo unos días fueron vistos en actitud cariñosa en Casa Cipriani, uno de los restaurantes favoritos de Taylor Swift en Nueva York. Según varios testigos, estuvieron besándose y abrazándose.

Además, han circulado por las redes sociales varias fotos en las que puede verse a Swift, de 33 años, y Healy, de 34, cogidos de la mano en esta zona exclusiva solo para miembros del Cipriani. "Taylor está feliz. Está muy centrada en su gira pero disfruta saliendo con Matty cuando tiene tiempo libre", dijo una fuente cercana a la revista People.

Por el momento, ninguno de los dos ha querido confirmar o desmentir que estén juntos, pero no hay duda de que mantienen una relación muy especial. Hay que recordar que los artistas se conocieron en 2014 y se dice que mantuvieron un breve romance. En ese momento no llegó a nada más pero ahora, nueve años después, sus caminos habrían vuelto a cruzarse.

Además de todas estas citas que han trascendido, se sabe también que Matty Healy ha acudido a varios de los últimos conciertos que ha dado Taylor Swift con su gira "Eras Tour". En cuanto al historial amoroso de Healy, entre 2015 y 2019 salió con Gabriella Brooks, la actual novia de Liam Hemsworth, y anteriormente mantuvo un romance con la cantante y actriz británica FKA Twigs durante casi tres años, antes de separarse a principios de 2022.