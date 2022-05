¿Se ha comprometido Margaret Qualley? Los detalles que así lo confirmarían

Margaret Qualley parece haber encontrado definitivamente a su media naranja, el hombre que la tiene enamorada y con el que está dispuesta a pasar por el altar. La actriz y su novio Jack Antonoff se habrían comprometido tras algo menos de un año de noviazgo, una relación que desde luego ha ido viento en popa a toda vela. Tanto es así que la hija de Andie Macdowell y el reputado músico sellarían ya su romance con un próximo 'sí, quiero', después de unos intensos meses donde han demostrado públicamente el cariño y afecto que les une. La primera pista sobre su futura boda la daba la propia intérprete hace apenas unos días, cuando asistía al glamuroso Festival de cine de Cannes y paseaba por la alfombra roja el pasado miércoles. Aquella noche, no pocos se dieron cuenta del precioso anillo de diamantes que lucía en el dedo anular de su mano izquierda, lo que hizo levantar las sospechas.

La protagonista de títulos como Érase una vez en Hollywood y La novicia había viajado al prestigioso certamen francés para presentar su última película, The Stars at Noon (Las estrellas al mediodía). Un título que ya le está dando alegrías puesto que se llevaba el Gran Premio del Jurado ex aequo con el largometraje Close. Margaret Qualley promocionaba allí el filme junto al resto del reparto, y en su posado ante los fotógrafos era donde podía apreciarse la joya que llevaba. El compromiso entre la actriz de 27 años y el productor musical de 38 sería por tanto un hecho, tal y como asegura People de una fuente cercana a ambos. Comenzaban a salir el verano pasado y eran vistos por primera vez besándose en Nueva York en agosto de 2021. Los dos hicieron oficial su romance en enero de este año, mientras que en marzo debutaban como pareja en el almuerzo de los galardones que otorga el American Film Institute.

Ese mismo mes, Margaret y Jack acudían a la gala de los Critics Choice Awards, ya que ella estaba nominada por su papel en la serie de Netflix La asistenta. No se llevaba el premio -que finalmente recaía en Kate Winslet por Mare of Easttown-, pero disfrutó al máximo de la velada junto al compositor y cantante del grupo de rock Bleachers. Durante la ceremonia, compartieron miradas y gestos muy románticos que ponía de manifiesto la conexión que hay entre ellos. El pasado abril, también fueron de la mano a la ceremonia de los Grammy, donde él era reconocido como uno de los mejores productores discográficos del año por su colaboración con estrellas como Taylor Swift, Lorde y Lana de Rey. Por último, en cuanto a sus anteriores relaciones, Margaret Qualley estuvo con el artista Nat Wolff, el cómico Pete Davidson -actual pareja de Kim Kardashian- y el actor Shia LaBeouf. Mientras, Jack Antonoff salió durante cinco años con la actriz Lena Dunham y después con la modelo Carlotta Kohl.

