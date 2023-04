Las 'pistas' que Taylor Swift habría dado sobre los posibles motivos de su ruptura a través de sus canciones y su último concierto

La ruptura de Taylor Swift con su novio Joe Alwyn tras seis años de relación sentimental y unos meses después de trascender la noticia de su compromiso ha dado la vuelta al mundo y ha generado sorpresa y especulaciones a partes iguales. Pese a que su separación ha caído como un jarro de agua fría para muchos, ya había quienes hablaban de una posible crisis entre ambos, y las razones que les han llevado a sacar esas conclusiones han estado más cerca de lo que pudiera parecer: en las letras de sus canciones y en algunas actuaciones de la artista de West Reading. Repasamos las posibles 'pistas' que Taylor habría dado a través de los versos de sus temas y en otros comentados momentos.

A sus 33 años, Taylor arrasa allí donde va y con los singles que lanza al mercado. En la actualidad está inmersa en una exitosa gira por Estados Unidos, en la que Joe, un año menor que ella, no ha aparecido en ningún show. Aunque la ausencia del actor, que está trabajando en AND, una nueva película en la que comparte reparto con populares rostros del séptimo arte como Emma Stone, en algunas de las veladas más especiales para la compositora podría ser una señal de que su romance no pasaba por su mejor momento, existen más señales que apuntan hacia la misma dirección.

Además de hacer cambios de última hora en los dos recitales que ofreció en Texas a inicios de este mes, en los que ha interpretado The 1, melodía del disco Folklore en la que hace referencia a una ruptura y en la que canta "si mis deseos se hubieran cumplido, hubieras sido tú", otro gesto hizo disparar las alarmas entre sus seguidores. Ocurrió en su último concierto, que tuvo lugar en Glendale, Arizona, donde cantó su single Champagne Problems, perteneciente al mismo álbum.

Fue durante la interpretación de esa canción cuando la ganadora del Grammy se emocionó ante los asistentes, a quienes se abrió en canal como mejor sabe hacer: a través de la música. Muchos de ellos afirman que, tras volver a ver el vídeo de la actuación, ahora tiene un impacto diferente. Con los ojos vidriosos y bajando la mirada en varias ocasiones, Taylor dio voz esa noche a los versos del tema que pone sobre la mesa un asunto que coincide con la actualidad, hasta hace muy poco, de su vida privada: una propuesta de compromiso fallida. "Problemas tontos, el anillo de tu mamá en tu bolsillo, mi foto en tu billetera, tu corazón era de vidrio, lo dejé caer", rezan los versos del hit, en los que también dice "yo nunca estuve lista, así que veo cómo te alejas. A veces simplemente no sabes la respuesta hasta que alguien se arrodilla y te lo pregunta".

Pero eso no es todo. Taylor, que en su trabajo musical Midnights dejó claro que no tenía intención alguna de pasar por el altar para sellar su amor -canta "él quería una esposa, yo estaba construyendo mi vida, buscando la fama, y él seguía igual. Todo en mí cambió como la madrugada"-, podría haber sentido que realmente no tenía tantas cosas en común como creía con su novio. "Él era un rayo de sol, yo era la madrugada" o "yo nunca pienso en él excepto en las madrugadas como esta" son algunos de los versos de esa canción.

La increíble boda de una pareja ¡en pleno concierto de Taylor Swift!

Por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto de la separación, una información que era publicada este sábado por el portal americano Entertainment Tonight y, más tarde, confirmada por la revista People. A falta de 48 horas para que Taylor vuelva a actuar en directo, en esta ocasión en el espectacular Raymond James Stadium de Tampa, ciudad ubicada en la costa del golfo de Florida, el silencio y el absoluto hermetismo son los indiscutibles protagonistas de esta historia, dos de los denominadores comunes de su romance.

¿Irá Joe a verla para zanjar los rumores? ¿Regalará la artista a sus admiradores otro emotivo momento del que sacar pistas o indicios? En tan solo dos días tendremos respuestas, y quién sabe si un nuevo post en su perfil social, en cuya última publicación anunció este esperado concierto, un evento en el que la expectación es máxima.

