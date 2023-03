La increíble boda de una pareja ¡en pleno concierto de Taylor Swift!

Loading the player...

Los conciertos se han convertido en un escenario habitual para algunas de las pedidas de mano más vistosas. No es raro que las parejas aprovechen la actuación de su grupo o artista favorito para que el día de su compromiso sea aún más inolvidable. Pero, hasta ahora, no habíamos visto que en un concierto se celebrara ¡una boda! Una pareja estadounidense aprovechó el paso de Taylor Swift por Arizona y pronunciaron el "sí, quiero" allí mismo, entre el público y ante la cantante. La novia, René Hurtado, ha mostrado el vídeo de su original enlace y ha contado algunos detalles. Dale al play y no te lo pierdas.

