¿A Taylor Swift y Travis Kelce se les rompió el amor? Señales equívocas en su primer aniversario como pareja

El próximo 14 de octubre, se cumplirá un año desde la primera vez que Taylor Swift y Travis Kelce se dejaron ver de la mano en la noche neoyorquina; un año, por lo tanto, desde que hicieron oficial una relación que ha hecho correr ríos de tinta. A lo largo de estos doce meses, han surgido cíclicamente un buen número de rumores sobre la hipotética ruptura de la pareja más mediática del momento. En esta ocasión, las alarmas saltaron ante la ausencia de Taylor Swift en los dos últimos partidos de los Kansas City Chiefs, en Atlanta y en Los Ángeles. A la par que trascendía esta información, en redes sociales apareció un documento, presuntamente firmado por la agencia del jugador, Full Scope RP, en el que se detallaba un plan para gestionar públicamente la ruptura de la pareja, e incluso se señalaba una fecha para lanzar esa 'bomba', el 28 de septiembre.

© GETTY IMAGES Taylor y Travis, dándose un romántico beso

De inmediato, la agencia salió al paso para asegurar que el documento era falso y que, por ende, Travis Kelce y Taylor Swift no tenían la más mínima intención de separarse. “Es completamente falso y ha sido inventado. Este escrito no fue creado, emitido ni autorizado por nuestra agencia. Hemos contactado con nuestro equipo legal para iniciar procedimientos legales contra las personas o entidades responsables de la falsificación del documento”, aseguró Full Scope. Pasó el 28 de septiembre y ni asomo de la malhadada noticia.

Mientras la rumorología seguía haciendo de las suyas, la realidad caminaba por otros derroteros. Por una parte, la madre del jugador, Donna Kelce, en un programa de televisión, habló de las pocas habilidades de su hijo para las labores domésticas (“no sabe limpiar. No sabe cocinar”), pero agregó “está mejorando un poco… Creo que está recibiendo algo de ayuda”, en clara alusión a Taylor Swift. Por otra, los expertos en la materia se precipitaron a explicar los motivos de Taylor Swift para no asistir a los últimos partidos. Probablemente, su ausencia fue debida a cuestiones de seguridad. Por prudencia, la estrella prefirió no arriesgarse en estadios poco conocidos para ella y su equipo de seguridad. Por último, quizá también quiso deslindarse de los malos resultados de los Kansas City Chiefs, después de ser los flamantes ganadores de la Super Bowl 2024, y evitar recibir comentarios tan desafortunados como el de Antonio Brown, exjugador de la NFL, quien ha usado sus redes sociales para lanzar un muy desafortunado mensaje en el que culpa a Taylor del bajo rendimiento de Kelce: “Lo está acabando”. Los cientos de miles de fans de la artista la defendieron de inmediato en el campo de batalla de las redes.

© GETTY IMAGES La pareja en el US Open de Nueva York

…Y una razón más: ha nacido una estrella

Lo cierto es, pese a quien pese, el 'Efecto Taylor' ha provocado una derrama de millones de dólares en la NFL y, más específicamente, en los Kansas City Chiefs. Un estudio, de Apex Marketing, cuantificó que, desde que se dio a conocer su relación con el deportista, el equipo donde Kelce juega en la posición de ala cerrada, ha aumentado su valor en 330 millones de dólares.

Todo este revuelo por el falso documento de ruptura y por las ausencias de Taylor Swift llega justo cuando Travis Kelce sorprende con su debut en la nueva serie de Ryan Murphy (creador de Glee), Grotesquerie. Según declaró el director de la serie en E! News: “Lo único que Travis y yo hablamos fue que ella lo apoya mucho y que si él tenía interés en hacer esto, ella quería que lo intentara”. Quizá, Taylor Swift haya preferido dar un paso atrás para que su novio recibiera, después de esta noticia, toda la atención.

© GETTY IMAGES Taylor en un concierto del 'The Eras Tour' en Argentina

Parece que ha nacido una estrella más allá del campo de fútbol americano. Ryan Murphy ha revelado que el jugador tiene madera de intérprete: “Una estrella es una estrella… ¡Y él es una! Es tan carismático, tan inteligente y tan encantador […] Conocía las líneas de todo el mundo. Tenía una gran disciplina y eso es todo lo que quieres. Es un líder, dulce y encantador. El primero en llegar al set, el último en irse y con un gran equipo a su alrededor”. Además, el deportista tiene entre manos otro proyecto televisivo: presentar un programa de Prime Video, Are you Smarter than a Celebrity?, que se lanzará el próximo 16 de octubre.

No cabe duda de que tanto Taylor Swift –quien en las últimas horas ha hecho público el que podría ser el tercer sencillo de su último álbum, So High School– como Travis Kelce parecen tocados por una varita mágica que hace que conviertan en oro todo cuanto tocan. Y ahora que están juntos… duplican beneficios. A pesar de ciertos sinsabores y sustos, parecen estar viviendo su mejor momento. En el caso de Taylor Swift, una noticia desagradable ha sorprendido a todos sus fans y amigos. Un hombre compró, por 4.000 dólares, una guitarra autografiada por ella en una subasta benéfica. Después de la compra, el hombre destrozó el instrumento con un martillo. Un hecho perturbador que dice sin palabras las filias y las fobias con las que la cantante de Pensilvania tiene que lidiar continuamente. A lo largo de este último año, en los momentos más emocionantes de sus respectivas carreras, pero también en los más difíciles, Taylor Swift y Travis Kelce han estado el uno para el otro.

© GETTY IMAGES Cuando Travis Kelce sorprendió subiéndose al escenario con Taylor Swift en su concierto en Londres

El uno para el otro

Desde que Travis Kelce hizo lo imposible por conocerla, y ella superó las primeras reticencias, y le apostó al amor, Taylor Swift ha dejado atrás su fama de “rompecorazones”. La artista que ostenta todos los récords de la industria discográfica –entre otros, la intérprete femenina con más álbumes números uno de la historia–ha visto cómo los medios informaban puntualmente de sus amores o de sus posibles amores. Entre los artistas con los que se la ha relacionado sentimentalmente, Joe Jonas, Taylor Lautner, John Mayer, Jake Gyllenhaal, Harry Styles, Calvin Harris, Tom Hiddleston, Joe Alwyn (su relación más larga, hasta ahora: de mayo de 2017 a abril de 2023) y Matty Healy.

Por eso, desde los primeros coqueteos con Travis Kelce trataron por todos los medios de mantenerse alejados de la atención mediática, pero ambos eran demasiado famosos y mediáticos como para lograr vivir los primeros pasos de su relación en la más estricta intimidad.

© GETTY IMAGES Kelce se declaró abiertamente fan de la cantante y, en un conocido podcast, contó que hasta le había hecho para la estrella uno de los famosos brazaletes de la amistad, en la que escribió su teléfono, pero no logró que pasara todos los filtros de seguridad

Todo pudo haber empezado el 3 de julio de 2023, cuando el deportista acudió al Arrowhead Stadium de Kansas City para asistir al show de 'The Eras Tour' de Taylor. A partir de ahí, Kelce se declaró abiertamente fan de la cantante y, en un conocido podcast, contó que hasta le había hecho para la estrella uno de los famosos brazaletes de la amistad, en la que escribió su teléfono, pero no logró que pasara todos los filtros de seguridad. A través de ese mismo podcast, le hizo llegar a Taylor un mensaje: él había acudido a su concierto, así es que quería invitarla a que lo viera jugar un partido. Si bien es cierto que la cantante vio un partido de Travis Kelce, en la televisión de la suite de su hotel, su 'debut' como fan oficial del jugador in situ ocurrió en el MetLife Stadium de Nueva York, el 1 de octubre del pasado año. No iba sola: Ryan Reynolds y Blake Lively la acompañaron en esa ocasión en la que todas las cámaras estaban pendientes de ella. Así llegamos el 15 de octubre, el día en que ambos decidieron dejar de jugar al despiste y hacer pública, sin palabras, su relación recién nacida: llegaron de la mano a la fiesta organizada por Saturday Night Live por el estreno de su nueva temporada.

A partir de ahí se desató la locura: eran los más guapos, los más exitosos, los más carismáticos y no tenían miedo de mostrárselo al mundo. Poco dados a las declaraciones públicas de su amor, Taylor Swift hizo una excepción en Buenos Aires. Travis Kelce viajó hasta Suramérica para estar junto a ella en un nuevo concierto de The Eras Tour. En el escenario, y mientras interpretaba Karma, la cantante para sorpresa de todos cambió la letra. Ya no era “Karma es el tipo en la pantalla que viene directamente a casa”, sino “Karma es el tipo de los Chiefs que viene directamente a casa”.

© GETTY IMAGES Lo cierto es que, pese a los rumores, Travis y Taylor siguen conformando una pareja de éxito, que convierte en oro todo lo que toca

Por fin, el 1 de enero de 2024, llegó el detalle romántico y único de un gran beso que fue captado y reproducido por los medios. Van pasando los meses, van cosechando éxitos en sus demandantes carreras, pero siguen teniendo tiempo el uno para el otro. Y aunque no pueden esquivar los mil y un rumores que apuntan a una inminente ruptura, ya ha pasado un año y ellos siguen, por el momento, caminando de la mano.