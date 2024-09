Taylor Swift causa furor bailando y cantando el clásico tema de Bad Bunny con Travis Kelce en el US Open de Nueva York

Si hay alguien que se lo ha pasado en grande en el US Open 2024 que se ha celebrado estos días en Nueva York, esa ha sido Taylor Swift. Solo hay que fijarse en las imágenes que ha protagonizado junto a su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, para darse cuenta de ello. La cantante de Cruel summer no ha parado de bailar y cantar durante los descansos del torneo deportivo, en la grada del Arthur Ashe Stadium de Flushing Meadows, en Nueva York, dejando ver su lado más divertido y relajado y por qué no, su versión más latina, al ponerse a bailar el clásico tema de Bud Bunny, que ha sonado en uno de los momentos del encuentro. Unas imágenes que se han hecho virales en cuestión de segundos y que podrás ver a continuación. ¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo!