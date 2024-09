Taylor Swift apuesta por el look 'total denim' más cañero durante el último partido de su novio

Después de cerrar el mes pasado su gira europea en Londres, Taylor Swift ya está de vuelta en Estados Unidos para disfrutar de unos días de descanso antes de retomar la última parte de The Eras Tour, que comenzará con un concierto en Miami para seguir después por Norteamérica. Un regreso que ha coincidido con la vuelta a la rutina de Travis Kelce, el jugador de fútbol americano con el que la cantante lleva saliendo desde finales del pasado año.

El deportista disputaba este jueves el primer partido de apertura de la nueva temporada con su equipo, el Kansas City Chiefs. Una cita que su novia no quiso perderse, y a quien pudimos ver dándole ánimos desde la grada, como ya se ha convertido casi en una tradición.

Y es que cada vez que la estrella de la música acude como espectadora, se convierte en el centro de atención para gran parte de la afición, que no pierde detalle de sus movimientos en el palco VIP, de hecho, se ha convertido en todo un reclamo: se estima que Taylor Swift generó en 2023 un impacto económico para la NFL de más de 330 millones de dólares.

La de Pensilvania, además, no deja de regalarnos momentazos muy FASHION cada vez que aparece en un partido, convirtiendo sus estilismos en auténticos looks virales. Y en esta ocasión lograba el mismo efecto con una elección en la que el tejido vaquero era el protagonista. La intérprete de Cruel Summer rescataba la tendencia denim on denim inspirada en los noventa que desde hace un par de años permanece como una constante en el street style.

Lo hacía con un top vaquero de escote redondo, el modelo Medusa '95 de Versace (990 euros). Una prenda encorsetada inspirada en el característico diseño de la firma, que se ciñe en la cintura, de tirantes ajustables con el inconfundible símbolo de la casa italiana en dorado. Taylor lo conjuntaba con unos pantalones cortos de la firma GRLFRND y sacaba también de su armario unas botas de caña muy alta con tacón, una creación de Giuseppe Zanotti en el color rojo oscuro que esta temporada de Otoño/Invierno se ha apoderado de multitud de colecciones.

La vuelta del doble 'denim' para el entretiempo

Hace años que esta forma de combinar prendas del mismo tejido vaquero en un mismo look, se ha convertido en uno de los trucos favoritos de las expertas cuando buscan construir un estilismo rápido. Una fórmula que vuelve a contar con el visto bueno de los diseñadores, quienes la proponen en sus últimos desfiles inspirándonos de cara a la nueva temporada.