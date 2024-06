Taylor Swift y Travis Kelce sorprenden en el concierto en Londres con este momentazo

Si creíamos que ningún momentazo podría superar a la alianza que creó Beyoncé junto a su hija Blue Ivy sobre el escenario durante su gira mundial para sumarse al equipo de bailarines, ¡nos equivocábamos! Nadie habría imaginado que en el tecer y esperadísimo concierto que Taylor Swift celebraba este fin de semana en Londres (¡el príncipe Guillermo de Inglaterra y sus hijos, el príncipe George y la princesa Charlotte, tampoco faltaron a la cita) en el estadio de Wembley contaría con un invitado muy especial, nada más ni menos que el hombre que ha robado su corazón (y esta vez el protagonismo), Travis Kelce.

© Getty

Hace ya más de un año que saltaron los rumores de este nuevo e inesperado noviazgo. La reina del pop country volvía a estar enamorada, esta vez de un jugador de fútbol americano y estrella del equipo de la NFL Kansas City Chiefs, después de terminar su historia de amor de más de seis años con el actor británico Joe Alwyn. No es ningún secreto que sus conocidísimas canciones están inspiradas en experiencias personales, (¡nos podemos incluso identificar con ellas!), y para nuestra sorpresa este fin de semana ante los ojos de los 88.000 swifties que no quisieron perderse el espectáculo de más de tres horas y medio, hizo lo que nunca antes había hecho: demostrar a todo los fans que su relación con Travis está más afianzada que nunca. ¿Cómo? Sigue leyendo para descubrirlo, porque jamás lo habrías averiguado si no es por esta escena digna de una comedia que seguramente recordaremos con el paso del tiempo.

© Gareth Cattermole/TAS24

Sabemos que lo nombra durante una de las últimas actuaciones en Eras Tour bajo la frase 'Karma is the guy on the Chiefs', unos segundos que los fans gritan con emoción al unísono, pero esta vez Taylor ha dado un paso más allá. Durante la interpretación de I can do it with a broken heart, (que forma parte del álbum que vio la luz el pasado mes de abril, The Tortured Poets Department) lo ha invitado a subirse a la tarima formando así parte del equipo de los otros dos bailarines. Y sí, el deportista estadounidense se ha mimetizado con la estética característica de esta era luciendo un impecable traje de chaqué negro con camisa blanca y sombrero de copa mientras jugaba a retocarle el maquillaje a su chica con una brocha y seguirle el juego, ¡un momentazo que ya ha dado la vuelta al mundo!

© Gareth Cattermole/TAS24

Pero es importante saber que esta acción no parece una elección cualquiera, ¿por qué? Porque esta obra de arte musical que entona revela la ansiedad a la que Taylor se exponía tiempo atrás cuando se encontraba en plena época de actuaciones que requería una gran exigencia mientras atravesaba un ruptura amorosa en silencio. Y con este bailarín sorpresa que arrancó el aplauso y los vítores de los allí presentes, confirma que Travis fue un pilar fundamental para superarlo. Aunque es cierto que aunque se abra como un libro con el micrófono en mano, son pocas las veces en las que ha compartido detalles de su vida privada ante los medios, y en esta ocasión nos ha dejado sin palabras en el Eras Tour que ha celebrado en Londres, ¡nos encanta!

© GettyImages

Un romántico y divertido guiño en el que la artista más famosa y codiciada del último siglo ha decidido compartir el protagonismo con su novio sobre el escenario, y sí, por supuesto que el video se ha hecho viral en cuestión de minutos. ¿Habrá sido un hecho excepcional? ¿Lo repetirá en las próximas ciudades europeas a las que va a visitar? No lo sabemos, pero los fans se plantean si esta decisión significa algo más allá: ¿una futura canción dedicada a Travis? ¿Suenan campanadas de boda? Tendremos que esperar para saberlo, porque aunque nos regalen estas píldoras de amor con las que conquistan los titulares, siguen manteniendo los secretos de su historia tras las puertas de casa.